Galaxy S23 : les erreurs de connexion à Android Auto se multiplient

Malgré une sortie officielle prévue pour le 17 février 2023, certains chanceux ont d'ores et déjà pu mettre la main sur leur Galaxy S23. Pour certains, l'expérience est un peu gâchée, notamment à cause de plusieurs bugs de connexion avec Android Auto. Explications.

Comme vous le savez peut-être, les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra seront disponibles officiellement sur le marché dès ce 17 février 2023. Malgré tout, ceux qui ont décidé de céder aux sirènes de la précommande ont d'ores et déjà reçu leur exemplaire.

Et malheureusement pour eux, l'expérience est un peu entachée à cause de plusieurs bugs de connexion avec Android Auto. En effet, des dizaines et dizaines de témoignages d'utilisateurs mécontents sont apparus sur le forum d'aide d'Android Auto ainsi que sur Reddit.

La connexion automatique à Android Auto fait des siennes sur les S23

Dans la grande majorité, les propriétaires de S23, S23+ et S23 Ultra n'arrivent pas à se connecter automatiquement à Android Auto. “Je viens tout juste d'avoir un Galaxy S23. Il ne se connecte pas à mon Ford Explorer de 2021. Mon Galaxy S20 se connectait immédiatement. Frustrant”, raconte un utilisateur sur le forum officiel de Google.

“Bonjour, j'ai le même problème. Le téléphone mobile (S23 Ultra) ne veut pas se connecter à mon Volkswagen Golf 8, j'ai essayé en mode USB debbugé, configuration USB par défaut changé de Transfert de fichiers à Android Auto, essayé 5 câbles différents (USB-C vers USB-A, original USB-C à USB-C…), aucune des combinaisons ne veut se connecter à la voiture”, explique un autre utilisateur lésé.

De notre côté, nous avons effectivement rencontré des soucis similaires pour se connecter à Android Auto avec notre Galaxy S23 Ultra. Toutefois, nous avons pu contourner facilement le problème en nous connectant manuellement à Android Auto via le Bluetooth. D'ailleurs et comme le suggèrent d'autres utilisateurs concernés, il s'agit pour l'instant de la seule solution.

Notez que ce problème rappelle la situation vécue par plusieurs utilisateurs équipés de Pixel 5 en octobre 2022. A l'époque, la nouvelle mise à jour d'Android Auto avait introduit un bug qui empêchait les appareils dotés du BLE (Bluetooth Low Energy) de s'appairer. Pour l'heure, Samsung comme Google n'ont pas encore pris la parole sur ce sujet. Précisons toutefois que la firme de Mountain View collecte actuellement tous les rapports publiés sur le forum d'aide d'Android Auto. Reste à espérer le déploiement rapide d'un correctif dans les jours à venir.

Source. : 9To5Google