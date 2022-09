Les Galaxy Z Fold 4 et Flip 4 pourraient se vendre beaucoup moins bien que prévu par Samsung

Samsung pourrait bien tomber de haut avant la fin de l’année. En effet, alors que le constructeur se montrait très ambitieux en prévoyant d’écouler un total de 15 millions de Galaxy Z Fold 4 et Flip avant 2023, de nouvelles prévisions estiment plutôt que ce chiffre n’atteindra que 8 millions. Il s’agirait tout de même d’une augmentation par rapport à l’année dernière.

Nous n’avons pas été surpris lorsque les Galaxy Z Fold 4 et Flip 4 ont démarré sur les chapeaux de roue lors de leur première semaine de sortie. Après tout, leurs prédécesseurs respectifs avaient déjà battu tous les records de vente pour des smartphones pliants et il semblerait que la demande pour les modèles du constructeur coréen ne cesse d’augmenter avec le temps. Aussi, ce dernier n’a pas hésité à se montrer très ambitieux en matière de prédiction de vente.

En effet, en interne, Samsung prévoit de vendre pas moins de 15 millions de Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 d’ici la fin de l’année. Il s’agit certes d’un chiffre colossal mais qui, encore une fois, n’apparaît en rien irréalisable compte tenu de l’historique de la gamme. Malgré tout, tout le monde n’est pas de cet avis. C’est notamment le cas de Noh Geun-chang, directeur du Centre de Recherche Hyundai Motor Securities, qui fait redescendre la firme de ses grands chevaux.

Samsung n’écoulerait finalement que 10 millions d’exemplaires de ses nouveaux smartphones pliants

Ainsi, l’analyste penche plutôt pour des scores de vente aux alentours des 8 millions pour la dernière gamme de pliants signés Samsung. Ce dernier se montre donc beaucoup plus modéré que l’entreprise, en divisant presque par deux les prévisions initiales. Néanmoins, cela reste plus généreux que les résultats de 2021, qui a vu s’écouler 7,1 millions d’unités pour les Z Fold 3 et Z Flip 3, soit une augmentation de 13 % d’année en année.

Au total, Noh Geun-chang pense que Samsung vendra 10 millions de smartphones pliants en 2022, toutes générations confondues. Il se pourrait bien que le contexte économique global de ces derniers mois donne plutôt raison à l’analyste. Les critiques autour du prix du Galaxy Z Fold 4, vendu à 1799 €, n’ont pas manqué après la présentation, et il paraît compréhensible que nombre d’utilisateurs se restreignent d’un tel achat face à l’inflation générale.

