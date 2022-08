Les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 font un véritable carton, les ventes dépassent celles des Galaxy S22

Cela fait maintenant quelques jours que Samsung a levé le voile sur ses smartphones pliables Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, et les premiers chiffres de ventes démontrent que ces nouveaux appareils connaissent un énorme succès.

Malgré de maigres améliorations par rapport aux modèles précédents et même un prix en hausse sur le Galaxy Z Flip 4, les deux nouveaux smartphones pliables de Samsung on fait un véritable carton pendant les premiers jours de vente, comme le rapportent nos confrères coréens de ZDNet Korea.

En Corée du Sud, il semblerait que les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 aient particulièrement bien été accueillis par les fans de Samsung. Le fabricant aurait enregistré un total de 970 000 exemplaires vendus en seulement 7 jours, sur la période du 16 au 22 août. Samsung a donc fait mieux que la génération précédente, les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 4, qui s’étaient vendus à 920 000 unités pendant la même période.

Les smartphones pliables de Samsung sont plus populaires que les Galaxy S22

En plus d’avoir dépassé les ventes de l’année dernière, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 peuvent également se vanter d’avoir fait mieux que la série phare de Samsung de 2022, les Galaxy S22. En effet, cette dernière s’était vendue à 127 000 unités par jour pendant la même période de 7 jours, alors que les smartphones pliables en sont à 138 000.

En France, les chiffres sont inconnus, mais Samsung annonce qu’il « s’est vendu 2 fois plus de Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 en précommande en France cette année que de Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 en 2021 ».

Samsung a récemment affirmé que les ventes de smartphones pliables dépasseront celles des Galaxy S en 2025, et ceux-ci semblent donc bien partis. Malgré un nombre de précommandes plus élevées pour les smartphones pliables, Samsung vend toujours plus de Galaxy S22 sur le long terme, mais cela devrait bientôt changer. Le marché des smartphones pliables est en pleine croissance, avec une hausse de plus de 300 % de 2020 à 2021, selon les données de Samsung, pour un total de plus de 10 millions d'expéditions l’année dernière.

Source : ZDNet Korea