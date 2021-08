Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 se dévoilent en vidéo quelques heures avant la présentation

Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 n’ont désormais plus aucun secret. Alors que Samsung dévoilera ses nouveaux smartphones pliables aujourd’hui à 16 h, une vidéo de prise en main a fait surface sur le web. On y découvre les téléphones sous tous leurs angles.

Aujourd’hui à 16 h, Samsung présentera enfin officiellement ses Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 lors de l’événement Unpacked. Ce sera également l’occasion de découvrir les Galaxy Buds 2 et la Galaxy Watch 4, même si les smartphones pliables risquent de centraliser toute l’attention. En effet, cela fait plusieurs mois que ces derniers se dévoilent sous toutes les coutures. À vrai dire, à ce stade, les prochains flagships ont probablement livré tous leurs secrets.

Fiche technique, design, prix… Le dernier chaînon manquant est une prise en main vidéo des smartphones. C’est finalement le Youtubeur Ben Genskin qui s’en charge, à seulement quelques heures de la présentation officielle. L’occasion d’en savoir plus sur leur design, leurs écrans, mais surtout leur manière de se plier et se déplier.

Une vidéo révèle tout ce qu’il faut savoir sur les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3

Si le Galaxy Z Fold 3 ressemble de bien des manières à son prédécesseur, il se distingue avant tout par son capteur selfie intégré à l’écran pliable. Ce dernier est, comme on pouvait s’y attendre, très visible sous des lumières blanches, mais semble disparaître une fois des teintes plus sombres affichées. Espérons que les prochains modèles parviendront à le rendre plus discret. Son fonctionnement est similaire au précédent modèle, avec l’écran pliable s’allumant instantanément une fois le smartphone converti en quasi-tablette.

De son côté, le Galaxy Z Flip 3 est lui aussi très similaire au modèle original lorsqu’il est déplié. En revanche, comme nous l’ont appris diverses fuites, son design change du tout au tout lorsque le clapet est refermé, avec cette large bande noire qui traverse la coque. On y découvre l’écran secondaire niché juste à côté des deux capteurs photo. Un design audacieux qui se révèle donc judicieux, puisque ce deuxième écran est bien plus grand sur la première version.