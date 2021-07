Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 : résistance à l’eau, S-Pen, les pliables livrent leurs derniers secrets

Samsung va très prochainement présenter son Z Fold 3 ainsi que son Z Flip 3, ses nouveaux smartphones pliables. Une nouvelle fuite nous indique qu’ils seront résistants à l’eau. Des caractéristiques semblent également se confirmer et nous avons de premiers visuels pour les coques de protection.

Le 11 août prochain, Samsung tiendra une nouvelle conférence Unpacked. Pas de Note 21 cette année, puisque la keynote sera exclusivement dédiée aux nouveaux smartphones pliables, à savoir le Z Fold 3 et le Z Flip 3. Ces produits ne réserveront que peu de surprises, étant donné qu’ils ont déjà maintes fois fuité. Rebelote aujourd’hui.

Evan Blass, le célèbre leakeur, nous livre un visuel officiel des deux smartphones. On peut les voir derrière l’accroche « Unfold your World » (dépliez votre monde), mais le détail qui attire l’œil, c’est bien la présence d’eau. Blass confirme le message que Samsung fait passer dans son marketing : les Fold et Flip seront désormais certifiés IPX8, donc résistants à l’eau. Ce n’était pas le cas pour les précédents modèles.

Le Galaxy Z Fold 3 aura le droit à son emplacement pour S-Pen

Il rappelle également quelques détails, comme le fait que le Z Flip 3 dispose d’un écran principal de 6,7 pouces et d’un affichage extérieur de 1,9 pouces tandis que le Fold 3 est lui équipé d’une dalle principale de 7,6 pouces et d’un écran extérieur de 6,2 pouces. Ce dernier sera également compatible avec le S Pen, ce qui sera l’une des grosses nouveautés de cette troisième itération.

A lire aussi – Le Galaxy Z Fold 3 évite mieux la surchauffe que le S21 Ultra

Par ailleurs, la présence du S Pen est bien confirmée par une autre fuite, livrée cette fois par 91mobiles. On peut y voir la coque officielle du Z Fold 3. En cuir, elle s’adapte évidemment au terminal, mais ajoute aussi un élément important dans la pliure : la possibilité d’y glisser un S Pen. Car oui, le Z Fold 3 n’ira pas aussi loin que le Note en incluant un emplacement par défaut pour le stylet, mais sa coque le fera. Le Z Flip 3 aura lui aussi le droit à sa protection, mais sans emplacement pour le S Pen, le smartphone n’étant pas compatible.

Bref, des leaks qui nous livrent les derniers petits secrets des terminaux. Ils seront dévoilés officiellement le 11 août prochain et bien évidemment, nous couvrirons la conférence en direct.

Source : 91mobiles