Les Galaxy Watch 5 et 5 Pro révèlent leurs derniers détails des mois avant l’annonce

Alors que leur sortie n’est prévue que pour le mois d’août, les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro ont déjà révélé bon nombre d’éléments sur leur fiche technique. À l’approche de l’annonce, Samsung en a profité pour les intégrer aux listings de la FCC, ce qui nous permet d’en apprendre encore plus sur ces dernières. Voici donc ce que l’on sait aujourd’hui.

L’information a fuité la semaine dernière, Samsung devrait présenter ses Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro le 10 août prochain, aux côtés des Galaxy Z Fold 4 Et Z Flip 4. Selon toutes vraisemblances, ce sont donc au moins deux modèles qui feront leur apparition au cours de la conférence Unpacked de cet été. C’est ce que semble par ailleurs affirmer leur certification auprès de la FCC, la Commission fédérale des communications aux États-Unis.

Cette certification nous apprend plusieurs choses. Premièrement, Samsung est donc prêt à présenter ses nouveaux modèles, dont la fiche technique ne devrait donc plus changer d’ici l’événement Galaxy Unpacked. De plus, ce sont bien deux modèles qui seront disponibles. En effet, le listing de la FCC indique quatre noms de codes : SM-R900, SM-R900X, SM-R920 et SM-R920X.

NFC, Wi-Fi 5 GHz, la fiche technique des Galaxy Watch 5 se complète

Ainsi, les modèles SM-R900 et SM-R900X correspondraient respectivement aux Galaxy Watch 5 40 nm et 44 nm. De fait, les versions SM-R920 et SM-R920X sont donc les Galaxy Watch 5 Pro, qui se distinguent par la présence ou l’absence d’une puce NFC. Autrement dit certains modèles ne pourront pas bénéficier du paiement sans contact. En revanche, toutes seront compatibles à la charge sans fil 10 W. Rappelons en outre que le modèle Pro devrait avoir une très grosse batterie.

Sans surprise, elles seront également compatible avec le Bluetooth, et permettront de se connecter à un réseau WiFi 2,4 GHZ et 5 GHz. Pour rappel, les précédentes fuites ont évoqué une meilleure autonomie que sur la Galaxy Watch 4 ainsi que la présence pour la première fois dans la gamme d’un thermomètre pour mesurer la température de la peau.

Source : MySmartPrice