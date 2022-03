Galaxy Watch 5 : Samsung va améliorer l’autonomie de sa montre connectée

Samsung va dévoiler cette année une nouvelle montre intelligente haut de gamme Galaxy Watch 5. À plusieurs mois de son lancement, nous en savons déjà un peu plus sur la taille de sa batterie, qui s’annonce plus importante que la génération précédente.

L’année dernière, Samsung a mis tout le monde d’accord avec une Galaxy Watch 4 réussie qui alliait le savoir-faire du géant coréen à l’écosystème de Google. Pour rappel, la Galaxy Watch 4 a été la première montre de Samsung depuis des années à adopter une version personnalisée de Wear OS 3 avec une surcouche One UI 3.0, ce qui lui a notamment enfin permis d’accéder aux applications phares de Google.

Cette année, Samsung pourrait cette fois-ci s’attaquer aux caractéristiques techniques mêmes de sa montre connectée haut de gamme plutôt qu’à la partie logicielle, en utilisant une batterie avec une plus grande capacité pour améliorer son autonomie.

La Galaxy Watch 5 pourrait gommer le gros défaut de la Watch 4 : son autonomie

Lors de notre test, nous avions constaté que la Galaxy Watch4 40 mm offrait une autonomie décevante de seulement 30 heures et de moins d’un jour si vous utilisez le suivi d’activités avec le GPS. En cause, sa petite batterie de 247 mAh et son optimisation loin d'être parfaite.

Cependant, selon les informations de SamMobile, Samsung pourrait bien corriger ce défaut dans la prochaine génération. Le géant coréen souhaiterait cette fois-ci utiliser une batterie de 276 mAh, soit 29 mAh de plus que la montre précédente.

En plus d’augmenter la capacité de la batterie, Samsung songerait également à intégrer un nouveau capteur dans sa montre connectée. Il s’agirait cette année d’un thermomètre, une première dans un tel appareil. Les propriétaires de la smartwatch pourront l’utiliser pour surveiller leur température corporelle et ainsi détecter d’éventuelles maladies infectieuses ou encore de la fièvre. Il serait même possible de détecter des symptômes de la COVID-19 et de gérer les cycles d’ovulation.

On s’attend à ce que la Galaxy Watch 5 soit présentée aux alentours du mois d’août ou de septembre 2022, et qu’elle soit accompagnée de la nouvelle génération de smartphones pliables de l’entreprise, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4.

Source : SamMobile