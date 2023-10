Les Galaxy S24 arriveront encore plus rapidement que prévu, ça se confirme

Bonne nouvelle pour les fans de smartphones Samsung, la très attendue série Galaxy S24 pourrait arriver plus tôt que prévu, et on viserait désormais un lancement dès les premiers jours de l’année prochaine.

À l'approche du mois de janvier, la rumeur d'un lancement anticipé ne cesse de prendre de l'ampleur. Plusieurs rapports précédents avaient déjà évoqué une présentation des Galaxy S24 dès les premières semaines de 2024, mais une nouvelle publication d’Ice Universe, informateur réputé en Chine, vient d’indiquer que ceux-ci pourraient arriver encore plus rapidement que prévu.

D’après ses informations, Samsung a déjà lancé la production et se prépare à dévoiler le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra encore plus rapidement que l’année précédente. Le lancement devrait avoir lieu entre la mi-janvier et la fin janvier, ce qui corrobore les informations d’autres leakers.

Les Galaxy S24 sortiront dès janvier 2024

Samsung avait annoncé la série S23 le 1er février 2023 et l'avait rendue disponible à l'achat le 17 février. Cependant, Qualcomm a présenté sa nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 3 en avance cette année, et Xiaomi a déjà lancé sa série Xiaomi 14, qui promettent d’ailleurs de donner du fil à retordre à Samsung. Les Galaxy S24 devraient donc eux aussi arriver un peu plus tôt.

Cette fois-ci, si les téléphones sont disponibles mi-janvier, les acheteurs potentiels pourraient avoir leur S24 en main dès la fin du mois, soit plus de 15 jours avant le calendrier habituel de Samsung.

Pour l’instant, on ne sait pas où aura lieu la conférence Unpacked dédiée aux Galaxy S24. Plutôt que de s'en tenir aux États-Unis, Samsung envisagerait d'organiser des événements dans divers endroits du monde, comme nous avions pu le voir avec la présentation du Galaxy Z Fold 5 et du Galaxy Z Flip 5, qui s’est tenue en Corée du Sud.

Après avoir organisé des événements virtuels pendant près de 2 ans à cause de la pandémie de COVID-19, le géant coréen semble miser de nouveau sur des conférences avec du public, permettant ainsi aux spectateurs d’essayer rapidement les nouveaux appareils et de donner un premier retour à leur audience. Il reste maintenant à savoir quelle date Samsung va choisir pour sa conférence Unpacked, mais nous vous tiendrons évidemment au courant dès que nous en saurons davantage.