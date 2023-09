Les Galaxy S24 arriveraient début 2024 avec un peu d’avance

Le leaker Ice Universe a annoncé que Samsung pourrait présenter les Galaxy S24 un peu plus tôt que d’habitude. Selon lui, les prochains smartphones haut de gamme du constructeur pourraient en effet avoir droit à leur présentation le 18 janvier prochain. Cette date reste cependant encore à confirmer.

Alors que les rumeurs autour du Galaxy S24 s’intensifient, les futurs utilisateurs attendent désormais une date pour la présentation officielle. Ces dernières semaines, plusieurs sources se sont accordées pour dire que le prochain smartphone haut de gamme de Samsung arriverait plus tôt que prévu, probablement en janvier. La dernière indiscrétion du célèbre leaker Ice Universe vient confirmer la tendance, en se payant le luxe d’ajouter une date.

Selon ce dernier, nous pourrions donc nous retrouver le 18 janvier 2024 pour découvrir le futur flagship de la marque. Ice Universe précise toutefois dans sa publication que cette date n’est pas encore fixe et que Samsung pourrait encore la modifier d’ici l’échéance. Mais celle-ci correspond aux autres rumeurs qui prédisent une présentation avancée par rapport au planning habituel pour les Galaxy S24. Autrement dit, il est très probable que si la date du 18 janvier n’est pas exacte, la marge d’erreur n’est que de quelques jours.

Le Galaxy S24 pourrait débarquer dès le 18 janvier prochain

Il est fort probable que Samsung décide d’avancer la date de sortie de ses smartphones pour se positionner le plus tôt possible face aux iPhone 15, dont la demande reste toujours aussi forte auprès des utilisateurs. Pour cela, il va devoir compter sur sa fiche technique, qui comporte autant de bonnes que de mauvaises nouvelles. On rappelle notamment que la gamme signera le grand retour de la puce Exynos en Europe, contre le Snapdragon 8 Gen 3 dans le reste du monde — sauf, potentiellement, pour la Galaxy S24 Ultra.

Le processeur sera accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage, 16 Go de RAM et 1 To de stockage pour le modèle Ultra. On s’attend également à un écran QHD+ Super AMOLED sur toutes les versions. Le modèle standard aurait droit à une batterie 4000 mAh, contre 4900 mAh pour le modèle Plus et 5000 mAh pour le modèle Ultra. Rappelons enfin que la Galaxy Ring pourrait également faire une apparition durant la conférence.