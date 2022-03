Samsung présentera ses smartphones les plus importants de l’année le 17 mars 2022

Samsung vient d’annoncer la tenue d’une conférence Unpacked pour le 17 mars, soit jeudi. La marque va présenter ses smartphones les plus importants de son année, à savoir les nouveaux Galaxy A. S’il ne s’agit pas de ses produits les plus mis en avant, ce sont ses plus populaires.

Samsung va tenir un événement Unpacked cette semaine. Jeudi prochain, soit le 17 mars, la firme Corréenne va présenter ses nouveaux smartphones de la gamme Galaxy A.

La conférence aura lieu le soir à 20 heures 30, heure française. Si Samsung a juste indiqué que le focus serait mis sur la gamme A, les fuites de ces dernières semaines nous ont tout de même vendu la mèche. Trois produits seraient annoncés : le Galaxy A33, le Galaxy A53 et le Galaxy A73.

Samsung va lever le voile sur sa nouvelle gamme Galaxy

Cette gamme de smartphones n’est pas la plus mise en avant par le constructeur, qui préfère axer sa communication sur les Galaxy S, plus hauts de gamme. Pourtant, ces smartphones sont importants, car ce sont les plus vendus de Samsung. Ils embarquent des innovations intéressantes aperçues sur les anciens modèles premium, tout en proposant un prix attractif. Voici ce qu’a annoncé la marque sur son site officiel :

« Cette année, Samsung va pousser encore plus loin les innovations de la gamme Galaxy sur sa série A. La fantastique nouvelle gamme Galaxy A est conçue pour apporter l’expérience complète que les gens attendent d’un smartphone ».

Le roi de cette nouvelle gamme serait le Galaxy A73. Ce dernier, même s’il n’adopte pas une fiche technique aussi attrayante qu’un Galaxy S22, devrait tout de même séduire les foules avec son écran AMOLED 120 Hz, son capteur d’empreintes sous la dalle ou encore son module photo avec un capteur principal de 64 mégapixels. Ne reste maintenant qu’à déterminer le prix.

La gamme Galaxy A va donc se refaire une beauté et aider Samsung à vendre des smartphones, beaucoup de smartphones. Pour rappel, le produit de la marque le plus vendu en 2021 n’est pas un Galaxy S, mais le Galaxy A12. Ce fut même le sixième smartphone le plus vendu au monde l’année dernière.

Source : Samsung