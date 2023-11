5G : la consommation de données va tripler en Europe d’ici 5 ans selon ce rapport

Si la 5G semblent peiner à convaincre les utilisateurs européens, le lobby de l'industrie du mobile GSMA est persuadé qu'elle va exploser rapidement. Son rapport estime que les données échangées vont tripler d'ici 2028, notamment grâce à la 5G.



Depuis le temps qu'elle est disponible en Europe, la 5G peine à percer suffisamment pour devenir la norme. Certes, elle a dépassé les 8 millions d'utilisateurs en France au premier trimestre 2023, mais en parallèle d'une progression de sa grande sœur la 4G. Selon les dernier chiffres de l'Arcep, la barre des 10 millions a été franchie. Pour autant, l'Europe est toujours à la traîne face aux États-Unis et à l'Asie. Dans l'Hexagone, la 5G est loin d'être un argument de vente quand on souhaite changer de forfait. Mais la tendance pourrait bien s'inverser selon un rapport du GSMA, qui regroupe les acteurs de l'industrie du mobile.

Il estime que dans 5 ans, soit en 2028, le volume de données mobiles échangées sur le Vieux Continent sera le triple de celui que l'on connaît aujourd'hui. Le développement de la 5G est un facteur explicatif bien sûr, mais aussi la meilleure couverture 4G, surtout en Europe centrale et orientale. Concernant la 5G, le GSMA explique qu'une fois passé à un tel forfait, l'utilisateur va chercher à le maximiser en consommant des médias gourmands en data : jeux vidéo, réalité augmentée ou vidéos en 4K par exemple.

Les données mobiles échangées devraient tripler en Europe d'ici 2028

On peut également lire dans le rapport que d'ici 2030, 87 % des connexions mobiles européennes se feront en 5G, contre 11 % en 2022. Sur la même période, les connexions 4G passeront de 75 % à 12 %. Atteindre de tels résultats nécessitera un investissement massif dans les infrastructures. Leur mise à niveau devrait coûter 200 milliards d'euros aux opérateurs, toujours d'ici 2030. Cela ne veut pas dire que leurs revenus augmenteront proportionnellement.

S'ils sont de 156 milliards d'euros en 2022, ils ne devraient atteindre “que” 162 milliards d'euros en 2030. Le GSMA rappelle que le marché mobile européen est fortement concurrentiel et que ses nombreux acteurs proposent des prix assez bas, réduisant mécaniquement leurs marges. Bien que le développement de la 5G et son adoption plus généralisée ne fassent aucun doute, il est difficile de savoir si les prédictions du GSMA se réaliseront toutes dans les 7 années à venir. D'autant que la 6G pointe déjà le bout de son nez.