Le créateur du MP3 propose un son spatial plus immersif avec cette technologie

Après avoir révolutionné le monde de la musique avec le format MP3, son co-créateur s'attaque à l'audio spatial avec une solution pour rendre l'écoute encore plus immersive.

Mélomane ou simplement propriétaire d'un casque qui le prend en charge, vous connaissez sûrement l'audio spatial. Une fonction qui crée une spatialisation virtuelle dans vos oreilles pendant que vous écoutez un morceau ou regardez une vidéo compatible 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos. Dans les faits, il s'agit de simuler plusieurs sources sonores autour de vous pour vous immerger complètement. Vous avez par exemple vraiment l'impression que les acteurs parlent à quelques pas de vous dans cette scène de dialogue, ou que les instruments composants ce titre sont en train de jouer autour de vous.

L'audio spatial ne date pas d'hier. Côté smartphone, Apple Music le propose depuis 2021 et Android a suivi l'année suivante. On retrouve la technologie dans plusieurs écouteurs ou casques comme les AirPods Pro et AirPods Max, pour ne citer qu'eux. Le professeur Karlheinz Brandenburg, célèbre pour avoir co-inventé le format MP3, s'est posée la question suivante : “Comment pouvons-nous obtenir une meilleure qualité audio avec des écouteurs pour une expérience spatiale plus réaliste et similaire aux situations du monde réel ?”. Sa réponse est déjà concrète.

Le “père” du MP3 développe une technologie pour une immersion totale dans l'audio spatial

Précisons-le de suite, il ne s'agit pas de proposer un nouveau format audio. Grâce aux recherches effectuées pour comprendre “comment le cerveau fonctionne quand il écoute des sons”, les équipes de Brandenburg Labs ont développé un système faisant appel aux technologies de la réalité virtuelle. L'idée générale est de repérer votre position dans une pièce et de déterminer comment est tournée votre tête pour ajuster le son entendu en fonction.

Le prototype se présente sous la forme d'un casque sur lequel est fixé un capteur de position Vive de chez HTC. Le résultat est que le son change à mesure que vous vous déplacez et que vous bougez la tête dans un sens ou dans l'autre, comme si vous marchiez dans une salle où se trouveraient plusieurs haut-parleurs à différents endroits. Ce que Karlheinz Brandenburg considère comme de “l'audio spatial plus” est encore au stade des essais. Le scientifique estime que son système pourrait être prêt d'ici deux à trois ans et équiperait surtout les casque de réalité virtuelle.

Source : Brandenburg Labs