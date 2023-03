Les écouteurs sans fil Remi Buds 3 Lite à moins de 30€ chez AliExpress !

Rendez-vous vite chez AliExpress pour profiter d'une offre exceptionnelle : une paire d'écouteurs sans fil Redmi Buds 3 Lite à moins de 30€ ! On vous détaille l'offre dans cet article.

Des écouteurs complets à un prix abordable

Avec les écouteurs Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, vous profitez de prestations très intéressantes, surtout pour ce prix. Ils offrent notamment une conception unique qui s'intègre parfaitement dans votre oreille pour tenir en toute circonstance, et ce, sans douleur. Ils sont ainsi stables et confortables. Ils peuvent de plus vous accompagner dans toutes vos activités grâce à leur certification IPX5 pour la résistance à la poussière et à l'eau.

Côté son, ils proposent un haut-parleur Hi-Fi de 6mm pour une qualité sonore haute définition avec des aiguës claires et des basses profondes.

Très utiles notamment pour les appels, ils offrent la réduction passive du bruit et vous permettent de communiquer avec vos proches sans être gêné par les bruits extérieurs. Vous aimez le gaming ou regarder des vidéos avec vos écouteurs ? Bonne nouvelle : les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sont dotés d'un très faible temps de latence.

Très pratiques, vous pouvez les contrôler à une main et changer de musique ou répondre à vos appels en un seul toucher. Ils durent de plus très lontemps grâce à leur batterie de 36mAh dans les écouteurs et 315mAh dans la boîte de chargement. Chaque écouteur peut ainsi tenir jusqu'à 5h en une seule charge et environ 18h grâce au boîtier de charge.

En savoir plus sur les écouteurs

