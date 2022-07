Les écouteurs sans fil JBL Tune 225TW2 à moitié prix chez la Fnac !

Alors que les soldes d'été continuent, la Fnac vous propose des prix de plus en plus bas. Aujourd'hui, on a par exemple trouvé des écouteurs sans fil JBL Tune 225TWS à moitié prix ! Les stocks sont limités alors découvre vite les détails de l'offre ci-dessous.

Profiter de l'offre chez la Fnac

Profitez des soldes d'été chez la Fnac pour faire le plein de bonnes affaires. Parmi tous les bons plans proposés par la plateforme pendant encore quelques jours, on a par exemple trouvé une paire d'écouteurs intra-auriculaire sans fil Bluetooth JBL Tune 225TWS à moitié prix !

En vous rendant dès maintenant chez la Fnac, vous pouvez en effet vous procurer les écouteurs pour seulement 49,99€ au lieu de 99,99€. Une aubaine, surtout pour des écouteurs JBL.

En prime, pour être sûr que vos écouteurs seront utiles tout de suite, la Fnac vous offre également 4 mois d'abonnement à la plateforme de streaming musical Deezer Premium Famille (au choix). L'enseigne vous propose aussi la carte Fnac+ à seulement 4,99€ et 80€ offerts sur votre compte Fnac+ avec le code SOLEIL.

Des basses profondes et une totale liberté de mouvement

Avec ces écouteurs, vous économisez une grosse somme d'argent, mais vous profitez surtout de la qualité très connue JBL. L'entreprise signe le son Pure Bass, utilisé dans des festivals dans le monde entier depuis des décennies. Les écouteurs sont de plus sans fil et permettent ainsi une totale liberté.

Grâce à leurs 25 heures d'autonomie, ils vous permettent aussi de profiter de tous vos contenus audio toute la journée, sans craindre de devoir les recharger. À la pointe de la technologie, ils vous permettent également de les utiliser un par un. Vous pouvez ainsi utiliser seulement l'écouteur gauche ou droit pendant que l'autre charge par exemple.

Très élégants, ils sont disponibles en 6 coloris pour s'adapter à tous les styles ! Vous pouvez ainsi choisir chez la Fnac entre le noir, le gris, le jaune, le bleu, le blanc et le rose.