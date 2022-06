Les écouteurs Google Pixel Buds A-Series à moins de 80€ chez Darty

Rendez-vous vite chez Darty pour profiter des écouteurs Google Pixel Buds A-Series à prix mini ! L'enseigne les propose en effet à moins de 80€ pendant quelques jours. Retrouvez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Profiter de l'offre chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter d'une offre exceptionnelle : des écouteurs Google Pixel Buds A-Series à moins de 80€ ! D'habitude à 99,99€, ils sont en effet aujourd'hui à seulement 79,99€. Vous économisez ainsi 20€ grâce à Darty et vous profitez d'écouteurs sans fil Bluetooth qui ont fait leurs preuves depuis plus d'un an maintenant.

Précisons aussi que si vous achetez une paire de Google Pixel Buds A-Series dès maintenant chez Darty, vous profitez également d'un autre cadeau exceptionnel : 4 mois d'abonnement offerts à la plateforme Deezer Premium ou Famille (au choix). Vous pouvez ainsi écouter toutes vos musiques favorites gratuitement sur vos nouveaux écouteurs !

Un son riche et une batterie longue durée signés Google

Avec les Google Pixel Buds A-Series, vous profitez d'une paire d'écouteurs Bluetooth sans fil de qualité, et ce, sans vous ruiner. Ils sont dotés de haut-parleurs de 12mm fabriqués sur mesure et proposent ainsi un son riche et puissant. Compatibles avec l'Assistant Google, ils vous permettent de contrôler tout ce que vous écoutez grâce à une simple commande vocale. Vous pouvez écouter vos titres préférés, mais aussi demander à Google de lire vos notifications avec uniquement vos écouteurs.

Capables de s'adapter parfaitement à toutes les morphologies d'oreilles, les Google Pixel Buds A-Series sont livrés avec 3 embouts différents et disposent d'un arc stabilisateur afin de tenir dans vos oreilles qu'importe la situation. Ils peuvent ainsi vous accompagner dans toutes vos activités, même le sport. Les écouteurs sont, en effet, résistants à la pluie et à la transpiration.

Côté autonomie, on est encore sur un sans-faute avec une batterie longue durée qui leur permet de durer jusqu'à 5h en écoute de musique et 2h30 en appel. Avec l'étui de recharge, l'autonomie monte même jusqu'à 24 heures. De quoi profiter de vos nouveaux écouteurs sans compter.