Tomb Raider : un internaute créé une version en 2D du célèbre jeu, et c’est époustouflant

Lara Croft continue d’accaparer l’actualité du jeu vidéo avec une adaptation de « Tomb Raider 2”, le désormais mythique jeu vidéo d’action-aventure sorti en 1997.

Un internaute fan de l’aventurière la plus célèbre des jeux vidéo a recréé le deuxième volet des aventures de Miss Croft dans une version jeu de plateformes à défilement horizontal. Si les éléments graphiques et les niveaux du jeu (Venise, la Grande Muraille ou encore le manoir de la famille Croft) sont identiques au jeu original, le développeur Delca a déconstruit le gameplay en adoptant une jouabilité old school. « Tomb Raider 2 » se joue effectivement en 2D, ce qui change totalement le jeu tout en restant, tout en y restant fidèle.

À lire — Tomb Raider : les trois premiers jeux vont être remastérisés sur console et PC en 2024

Delca, créateur de cette nouvelle version de « Tomb Raider 2 » est sans doute bien connu des aficionados de Lara Croft, puisqu’il a déjà créé divers mods et niveaux originaux pour Tomb Raider, accessibles sur le site TRCustoms. Le jeune développeur explique le principe de cette version « demake » du hit d’Eidos : « dans cette nouvelle version, Lara Croft ne peut se déplacer qu’en avançant et en reculant. La vidéo présente des extraits de différents niveaux, dont la maison de Lara, la Grande Muraille de Chine, Venise, la plateforme offshore, l’épave de la Maria Doria, le monastère de Barkhang, les îles flottantes et Home Sweet Home ».

Ce fan de Lara Croft recrée « Tomb Raider 2 » en défilement latéral, et c’est de toute beauté

On peut dire que cette version du jeu arrive à point pour nous faire patienter jusqu’en février 2024, date à laquelle Crystal Dynamics devrait publier une version remastérisée pour PC et consoles de la trilogie initiale de Tomb Raider. Il ne sera alors pas question de nostalgie ou de rétrogaming, puisque les développeurs utiliseront toutes les technologies à leur disposition actuellement pour proposer une expérience qui s’annonce spectaculaire et cinématographique.

Si un retour de Lara Croft sur le grand écran n’est malheureusement plus d’actualité, l’intrépide archéologue devrait réapparaître sur les écrans dès 2024, dans une « Tomb Raider : la légende de Lara Croft », un anime sur Netflix.