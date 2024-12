Les dates de sortie et de précommande du Galaxy S25 se précisent

Après la date de présentation, ce sont désormais les dates de disponibilité et de précommande du Galaxy S25 qui ont fuité. Des précisions sur la fiche technique du Galaxy S25 Ultra sont aussi partagées.

Il y a quelques jours, nous apprenions que la date du prochain Galaxy Unpacked était probablement fixée au 22 janvier 2025. Lors de l'événement, Samsung dévoilera de nouveaux produits, dont les smartphones de la série Galaxy S25. Et nous en savons maintenant plus sur la disponibilité à venir des trois mobiles.

Selon les informations de Financial News, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra seront commercialisés à partir du 7 février 2025 en Corée du Sud. La période de précommande s'étendrait quant à elle du 24 janvier au 3 février 2025. Celle-ci permet généralement d'obtenir des accessoires avec l'achat de son smartphone ainsi que des versions embarquant plus d'espace de stockage à prix réduit. Il est probable que le Galaxy S25 sorte en même temps en Corée du Sud et en France.

Galaxy S25 : annonce fin janvier, sortie début février

Les trois modèles de Galaxy S25 seraient équipés d'une puce Snapdragon 8 Elite sur l'ensemble des marchés. Samsung n'a pas réussi à développer un Exynos 2500 qui puisse rivaliser avec le SoC de Qualcomm, qui promet un net gain de performances avec sa gravure 3 nm et ses cœurs CPU Oryon. Cela pourrait signifier une hausse de prix des smartphones en Europe.

Financial News confirme par ailleurs quelques caractéristiques techniques du Galaxy S25 Ultra. Le smartphone le plus haut de gamme de la série devrait embarquer pour la première fois un capteur ultra grand-angle de 50 MP, contre 12 MP jusqu'ici. Samsung devrait aussi opérer le retour de variantes à 16 Go de RAM, qui n'étaient plus proposées depuis le Galaxy S21 Ultra. Seules les configurations à 512 Go et 1 To de stockage pourront offrir 16 Go de mémoire vive.

Des rumeurs prétendent qu'un Galaxy S25 Slim, épais de moins de 7 mm, pourrait être lancé aux côtés des trois autres appareils, mais cela reste à confirmer. Contrairement au Galaxy Z Fold Special Edition, exclusif à la Corée du Sud et à la Chine, ce smartphone serait prévu pour une sortie à l'international.

Source : Financial News