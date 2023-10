Google, en partenariat avec Acer, Lenovo, Asus et HP, annonce le lancement de sept nouveaux ordinateurs dans la gamme Chromebook Plus taillée pour la performance.

Les Chromebooks sont des alternatives de plus en plus valables aux PC sous Windows, Linux ou macOS. Nombre de fabricants proposent d’ores et déjà des ordinateurs tirant parti de Chrome OS, le système d’exploitation propriétaire lancé par Google en 2009. Surfer sur le Web avec Chrome, consulter Gmail, rédiger du texte sur Drive, aller sur YouTube ; ces machines, construites en partenariat avec Acer, Asus, Lenovo ou encore HP, permettent d’accomplir vite et bien les tâches du quotidien. Ils ont pour avantage d’être rapides, endurants et légers, tout cela pour un prix généralement plus abordable qu’un équivalent sous Windows 11.

Cela dit, les Chromebooks ne sont pas exempts de défauts. Ils imposent l’utilisation des services de Google et surtout, ils montrent leurs limites dans les tâches intensives, le gaming, par exemple. Les Chromebooks sont donc des machines adaptées aux étudiants en communication, par exemple, mais pas vraiment aux professionnels en recherche de puissance de traitement. La nouvelle famille de Chromebook Plus officialisée par Acer, Asus, Lenovo et HP pourrait déconstruire ces préjugés.

La gamme Chromebook Plus est faite pour répondre aux tâches les plus exigeantes

Les sept différents modèles de Chromebook Plus partagent des spécifications communes, qui d’après leurs concepteurs, permettront aux « utilisateurs d’être plus productifs, plus créatifs et plus connectés ». Ils jouiront notamment de meilleurs composants, les spécifications minimales d’un Chromebook Plus requérant un processeur Intel Core i3 ou AMD Ryzen, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et un écran IPS 1080p+ ainsi qu’une Webcam avec TNR.

Acer va proposer les :

Chromebook Plus 515 15.6″

Chromebook Plus 514

Asus va vendre les :

Chromebook Plus CX34 14″

Chromebook Plus CM34 Flip 14″, hybride tablette/PC

Lenovo présentera les :

Flex 5i Chromebook Plus 14″, hybride tablette/PC

Slim 3i Chromebook Plus 14″

HP annonce un Chromebook Plus 15.6″

Les Chromebook Plus jouissent en outre d’une interface et d’une offre logicielle qui les transforment en des machines aptes à accomplir les tâches les plus exigeantes. Google annonce ainsi avoir noué un grand partenariat avec Adobe, et avoir implémenté des outils basés sur l’IA. Cerise sur le gâteau, les Chromebook Plus les moins chers s’affichent à 449 €.