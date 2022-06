Carrefour va proposer des Tesla à la location, une première en France

Alors que les prix de vente de Tesla ne cessent d'augmenter, cette nouvelle offre de Carrefour pourrait bien intéresser de nombreux clients. En effet, l'enseigne de grande distribution va proposer des Tesla à la location via son service dédié. Une première en France.

Cela fait plusieurs mois que les prix de vente de Tesla ne cessent d'augmenter, aux Etats-Unis surtout mais aussi en France. Néanmoins, Carrefour va proposer prochainement une alternative pour ceux qui aimeraient se retrouver au volant d'une Tesla à moindre frais.

En effet, l'enseigne de grande distribution vient d'annoncer ce jeudi 16 juin 2022 l'arrivée de plusieurs modèles Tesla dans son catalogue de véhicules disponibles à la location via le service Carrefour Location. En sa position de premier réseau de location de véhicules avec 850 agences en France, l'entreprise veut accélérer le développement de son offre avec ajoutant des véhicules de tourisme électriques à son parc.

Louez une Tesla pour 59 € chez Carrefour Location

Voilà pourquoi dès ce 16 juin 2022, les clients pourront s'ils le souhaitent louer à la journée ou plus une Tesla Model Y ou une Model 3. Pour l'occasion, Carrefour compte proposer des offres de location à tarif préférentiel. Jusqu'au 31 juillet et dans près d'une trentaine de magasins, il sera possible de louer la Tesla de leur choix au prix avantageux de 59 € pour la première journée de location.

Ensuite, les prix pourront varier en fonction des modèles et des moments de la semaine, entre 119 et 149 € les journées suivantes. Comme le précise l'enseigne dans son communiqué officiel, les véhicules Tesla seront disponibles à la location dans 80 hypermarchés et supermarchés dans un premier temps, avant un déploiement plus large d'ici 2023.

Voici d'ailleurs la liste des villes dans lesquelles il sera possible de louer une Tesla via Carrefour Location :

Abeille Cordelier, Aix-en-Provence, Argiles-Gazost, Auchel Allouagne, Châlons-en-Champagne, Claye-Souilly, Croissy-sur-Seine, Ecully, Evreux, Hem, L'Hay-Les-Roses, Lattes, Lormont, Merci-Et-Vaux, Mérignac, Perpignan Claira, Pontault-Combault, Quetigny, Rambouillet, Saint-Denis-Les-Bourgs, Saint-Mard, Scionzier, Tourgeville, Uzès, Vannes et Villers-Bocage

Cette offre prend tout son sens, alors que Carrefour a récemment investi dans les énergies renouvelables et la mobilité électrique. En effet, Carrefour a lancé en avril 2022 Carrefour Energies. D'ici 2025, ce service de bornes de recharge électrique devrait proposer pas moins de 5000 stations.

“L'évolution des usages de nos clients autour de la mobilité s'accélère ! Pour y répondre, Carrefour renforce son service de location avec une offre innovante de voitures électriques, dont le modèle emblématique est la Tesla. Cette offre permettra à nos clients de vivre une expérience unique tout en les accompagnant vers la transition énergétique”, assure Jean-Baptiste Prevoteau, directeur des services marchands de Carrefour France.