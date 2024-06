Ces Audi peuvent prendre feu à n’importe quel moment, mais le constructeur ne prévient même pas leurs propriétaires

Dans la série des rappels de véhicules de luxe, Audi se voit contraint de rappeler massivement ses e-tron GT en raison d'un problème de batterie pouvant entraîner un risque accru d'incendie.

Alors que tous les regards sont portés sur le rappel massif de Stellantis en raison d'airbags défectueux affectant plus de huit millions de voitures, les marques de luxe ne sont pas épargnées. Porsche, par exemple, a récemment dû rappeler ses modèles Taycan et 911 en raison de problèmes de batterie pouvant entraîner des risques d'incendie. Ces campagnes montrent que même les véhicules les plus haut de gamme peuvent être vulnérables à des défauts de fabrication importants.

Audi fait face à un rappel important pour ses modèles e-tron GT et RS e-tron GT. Ce n'est pas la première fois que la marque est confrontée à un tel problème. En septembre de l'année dernière, cette marque et Porsche avaient déjà lancé une campagne similaire aux États-Unis pour des milliers de voitures électriques en raison d'un problème d'étanchéité des batteries. Cette fois, cela concerne les modèles e-tron GT fabriqués entre le 9 janvier 2020 et le 16 février 2024, en raison d'anomalies dans les modules de batterie qui peuvent entraîner un risque important d'incendie.

Les modules de batterie de l'Audi e-tron GT risquent de prendre feu

Selon le site Rappel Conso du gouvernement français, certains modules de batterie de l'Audi e-tron GT peuvent présenter des anomalies dans leurs paramètres. Cela pourrait créer un défaut qui crée un risque d'incendie. Les propriétaires des véhicules concernés doivent contacter leur concessionnaire Audi dès que possible pour suivre les démarches nécessaires afin de corriger ce problème et éliminer ce danger.

Le site précise que les anomalies des modules de batterie peuvent créer des conditions propices à des courts-circuits. Ces derniers pourraient entraîner une surchauffe et potentiellement un incendie. Les propriétaires doivent donc agir rapidement pour éviter tout incident.

Contrairement à d'autres rappels, Audi ne prévoit pas d'envoyer de notifications par courrier aux propriétaires des modèles e-tron GT concernés. Il est donc nécessaire que les propriétaires prennent l'initiative de contacter leur concessionnaire pour obtenir des instructions spécifiques. Les concessionnaires de la marque sont prêts à inspecter les véhicules et à remplacer les modules de batterie défectueux si nécessaire.

Source : Rappel Conso Gouv