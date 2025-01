Les AirPods Pro à moins de 100 € : un rêve devenu réalité chez Fnac !

Envie de vous offrir des AirPods Pro sans exploser votre budget ? Découvrez l’offre incroyable de la Fnac qui permet d’obtenir ces écouteurs reconditionnés pour moins de 100 € !

Découvrir l'offre dès maintenant

Avec leur design élégant et leurs fonctionnalités avancées, les AirPods Pro d'Apple s’imposent comme une référence dans le monde des écouteurs sans fil. Problème : ils sont souvent hors de portée pour la plupart des budgets. Mais c'était sans compter sur les soldes d’hiver ! Pendant quelques jours, la Fnac propose en effet une réduction exceptionnelle sur ces écouteurs reconditionnés, permettant de se les offrir à moins de 100 €.

Affichés initialement à 199,99 €, les AirPods Pro bénéficient d’une double offre irrésistible :

Une remise de 25 % réduit leur prix à 149,99 €

réduit leur prix à 149,99 € Un remboursement de 50 €, ramenant leur coût final à seulement 99,99 €

Les deux offres permettent aux AirPods Pro de descendre sous la barre des 100€ et d'être accessibles pour seulement 99,99€. Le remboursement est valable jusqu’au 4 février ! Alors si vous êtes intéressé, il ne va pas falloir trop attendre.

Des fonctionnalités haut de gamme

Les AirPods Pro se distinguent par leur technologie de pointe et leur qualité sonore irréprochable :

Bluetooth 5.0 pour une connexion rapide et stable.

pour une connexion rapide et stable. Réduction active du bruit , idéale pour s’isoler des bruits environnants.

, idéale pour s’isoler des bruits environnants. Mode Transparence , permettant de rester à l’écoute de votre environnement.

, permettant de rester à l’écoute de votre environnement. Amplificateur à gamme dynamique élevée , offrant un son riche et immersif.

, offrant un son riche et immersif. Égalisation adaptative, qui ajuste automatiquement le son en fonction de vos oreilles.

En prime, ces écouteurs sont équipés d’un microphone intégré pour des appels clairs et précis. Leur boîtier de charge compatible MagSafe permet une recharge simple et pratique. Design léger et embouts en silicone, ils assurent une tenue parfaite et un confort optimal, même pour une utilisation prolongée.

Profiter des AirPods Pro à 99,99€

Ne laissez pas passer cette opportunité unique de vous offrir les AirPods Pro à un prix défiant toute concurrence. Grâce à cette double offre chez Fnac, la qualité sonore et le confort légendaires d’Apple sont désormais accessibles pour moins de 100 €. Mais attention, cette promotion n’est valable que jusqu’au 4 février ! Foncez vite avant qu’il ne soit trop tard et profitez d’un son premium à prix mini.