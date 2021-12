AirPods Pro 2 : la date de sortie dévoilée, Apple travaille sur un nouveau design et une puce plus puissante

Deux ans après la sortie de la première itération, l'arrivé des AirPods Pro 2 se fait décidément attendre. Source de référence bien rencardée sur les produits Apple, l'analyste Ming Chi-Kuo vient de révéler une fenêtre de sortie précise pour les écouteurs sans fil. On fait le point sur les dernières informations.

Les AirPods Pro 2 étaient attendus lors du premier semestre 2021. Mais l'information révélée à l'époque par Digitimes s'est avérée incorrecte puisque la Pomme n'a toujours pas dévoilé la seconde génération de ses écouteurs premium. Dernièrement, Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et l'analyste Ming-Chi Kuo ont affirmé en chœur que les écouteurs ne sortiront pas avant l'année prochaine. Le second cité vient d'en dévoiler plus à ce sujet, comme le révèle MacRumors.

En effet, Ming-Chi Kuo, source généralement très bien informée sur les produits Apple, affirme que les AirPods Pro 2 sortiront au cours du quatrième trimestre de 2022, soit dans près d'un an. Il faudra donc prendre son mal en patience. Mais quid des caractéristiques des successeurs des AirPods Pro de première génération sortis en 2019 ?

Lire aussi : AirPods Pro : Apple étend le programme de remplacement jusqu’à 3 ans

AirPods Pro 2 : vers un nouveau design et une puce plus performante

D'autres informations sortis précédemment permettent toutefois de dresser un portrait-robot des AirPods Pro 2. Bloomberg avait souligné qu'Apple comptait raccourcir sensiblement la fameuse tige, optant plutôt pour un design intra-auriculaire plus compact se rapprochant des Beats Fit Pro. Par ailleurs, d'autres bruits de couloir laissent entendre que les AirPods Pro 2 seront équipés de nouveaux capteurs de mouvement permettant d'assurer un suivi de la condition physique des utilisateurs.

Si cela se confirme, il s'agira des premiers AirPods dont les fonctionnalités ne seront pas exclusivement tournées vers l'audio. Qui plus est, une nouvelle puce plus véloce permettrait d'améliorer sensiblement la connectivité des écouteurs avec vos appareils.

Toutes ces informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur dans l'attente d'une confirmation officielle du constructeur. On peut toutefois assurer sans crainte que les AirPods Pro 2 bénéficieront de la réduction de bruit active, une fonctionnalité premium qui est exclusivement réservée aux écouteurs pro de la firme de Cupertino.

Source : MacRumors