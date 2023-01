Dell lance un nouvel écran 6K de 32 pouces pour rivaliser avec l’Apple Pro Display XDR

En réponse à l’Apple Pro Display XDR, Dell vient de présenter à l’occasion du CES 2023 un nouvel écran 6K de 32 pouces destiné aux professionnels, qui ne fait presque aucune concession.

Avec son nouvel écran 32-inch 6K UltraSharp (U3224KB), Dell s’aligne comme son nom l’indique sur la taille et la définition de son concurrent principal sur ce marché de niche, l’Apple Pro Display XDR. Cependant, les deux écrans n’embarquent pas les mêmes technologies. L'écran Dell de 6144 x 3456 pixels utilise la technologie IPS Black développée par LG Display, qui permet d'obtenir un meilleur contraste et des noirs plus profonds, et offre une précision des couleurs jusqu'à “1,2 fois supérieure” par rapport aux écrans IPS classiques.

Dell annonce que son écran prend en charge 1,07 milliard de couleurs et 99 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, 100 % du sRGB et 100 % du Rec. 709. Cependant, l’écran atteint seulement 600 nits de luminosité, contre près de 1600 en gradation locale pour l’écran d’Apple. Malgré cela, le nouvel écran de Dell promet une ribambelle d’autres atouts pour les professionnels.

Dell veut la peau de l’Apple Pro Display XDR avec son nouvel écran 6K

Étant donné qu'il s'agit d'un moniteur destiné à la productivité avant tout, Dell inclut une webcam 4K montée en haut au centre. Dell utilise un capteur CMOS HDR dont l'inclinaison est réglable (de 0 à 20 degrés) et qui peut filmer des vidéos 4K à 30 fps ou des vidéos 1080p jusqu'à 60 fps. Le champ de vision de la webcam est également réglable (60 degrés, 78 degrés ou 90 degrés).

De plus, le moniteur UltraSharp 32 6K peut se connecter à deux sources vidéo distinctes via Thunderbolt 4 ou DisplayPort 2.1 et les afficher en même temps grâce aux fonctions image par image et image dans l'image. En tout, le moniteur est doté d'un port HDMI 2.1, d'un mini DisplayPort 2.1, de deux ports USB-C, de deux ports Thunderbolt 4 (avec une alimentation de 140 watts) et de deux ports USB-A. On retrouve même deux haut-parleurs de 14W et un port Ethernet 2,5 Gbps.

Selon Dell, le lancement du moniteur 32 pouces 6K UltraSharp est prévu pour le premier semestre 2023. Nous n'avons pas encore de détails sur les prix, mais on rappelle que l’écran d’Apple coûte lui 5 499 euros.