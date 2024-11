Une tablette Android fait l'objet d'un super bon plan sur le site Darty ! En ce moment, la Lenovo Tab P12 fournie avec un clavier, un étui et un stylet passe sous les 300 euros pour le mois du Black Friday.

Darty profite du début du mois de novembre 2024 pour mettre en avant ses offres liées à la période du Black Friday. Dans son rayon consacré à l'informatique, on peut notamment trouver une tablette de la marque Lenovo.

Proposée en temps normal à 549,99 euros, la Lenovo Tab P12 passe à 299,99 euros grâce à une remise immédiate de plus de 45 % de la part du site e-commerce français. En plus de cette jolie réduction, l'enseigne Darty offre trois accessoires : un clavier, un étui et un stylet.

Fonctionnant sous le système d'exploitation Android, la Tab P12 de Lenovo est une tablette équipée d'un écran tactile de 12,7 pouces avec une définition de 2944 x 1840 pixels, une densité de 273 ppi, une luminosité de 400 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement 60 Hz.

L'appareil est aussi doté d'un processeur MediaTek Dimensity 7050, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une caméra arrière de 8 MP, d'une caméra frontale de 13 MP et d'une batterie de 10 200 mAh lui permettant d'être autonome pendant 10 heures. Enfin, la connectivité de se compose du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1 et de quatre haut-parleurs.