Lenovo Tab M10 : vite, à 119 € seulement, le prix de cette tablette Android est en chute libre !

Les ventes flash de printemps continuent sur Amazon. Tout comme les smartphones, les tablettes sont exceptionnellement affichés à prix sacrifié. C’est le cas de la Lenovo Tab M10 de 3ème génération. Alors qu’elle est toujours en vente à 219,99 € sur d’autres sites, Amazon l’affiche à seulement 119,99 € !

Les ventes flash de printemps sont de retour sur Amazon. Durant cette courte période, de nombreux produits high-tech se retrouvent à prix réduit.

Vous souhaitez acheter une nouvelle tablette Android mais vous attendez une belle offre pour sauter le pas ? Le moment est venu ! Le géant du e-commerce affiche la Lenovo Tab M10 avec 64 Go de mémoire à 119,99 €. Si vous cherchez un modèle à petit prix mais que vous ne souhaitez pas faire de compromis sur la qualité, foncez !

Petit prix et caractéristiques avancées : la tablette Lenovo Tab M10 est à prix cassé

La Lenovo Tab M10 de 3ème génération est tablette polyvalente qui peut être utilisée à la fois pour le divertissement et pour les études. Elle est légère, arbore un look épuré et moderne et profite d'une autonomie capable d'atteindre les 10 heures d'utilisation. Son espace de stockage de 64 Go peut d’ailleurs être étendu avec une carte Micro SD. C’est pratique pour enregistrer vos différents documents de travail mais aussi vos nombreuses photos et vidéos.

Elle est dotée d’un processeur 8 coeurs Unisoc T610 cadencé à 1,8 GHz couplé à 4 Go de RAM. C’est une configuration est suffisante pour faire tourner la majorité des applications.

La Lenovo Tab M10 dispose par ailleurs d’un grand écran LCD WUXGA de 10,1 pouces, soit 25,65 cm. La dalle profite d’une résolution de 1920 x 1200 pixels. Et comme elle est certifiée TÜV Rheinland Low Blue Light, vous pourrez regarder vos vidéos de longues heures sans vous fatiguer les yeux.

Enfin, cette tablette est dotée d’un appareil photo de 8 MP capable d’enregistrer des vidéos Full HD (1080 p) à l’arrière et d’une caméra selfie de 5 MP.