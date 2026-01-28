L’écran du Galaxy S26 Ultra aura cette particularité qu’on ne retrouve que rarement ailleurs

L'écran du Galaxy S26 Ultra devrait offrir l'une des meilleures fidélités des couleurs du marché grâce à son affichage 10 bits. L'expérience HDR devrait également en bénéficier.

Avec la génération des Galaxy S26, Samsung ne devrait pas beaucoup faire évoluer les performances en photo ou l'autonomie, mais on devrait avoir une meilleure expérience d'affichage. La marque va y intégrer ses panneaux OLED M14, de meilleure facture et plus lumineux que les M13 présents dans les Galaxy S25. Mais une autre grande nouveauté est attendue pour le modèle le plus haut de gamme.

L'écran du Galaxy S26 Ultra serait en effet compatible avec une profondeur de couleurs 10 bits, nous apprend Ice Universe, une source fiable qui indique être à 100 % sûr de son information. On devrait donc bénéficier d'une fidélité des couleurs encore jamais vue sur un smartphone Samsung. Actuellement, très peu de mobiles embarquent un tel affichage. On peut citer le Honor Magic 7 Pro et le OnePlus 15 si on se cantonne aux sorties récentes, ou encore l'Oppo Find X3 Pro en remontant plusieurs années en arrière. Bref, cette caractéristique est encore très rare dans le monde des smartphones.

Une fidélité des couleurs inégalée pour l'écran du Galaxy S26 Ultra

Un écran 10 bits est capable d'afficher 1,07 milliard de nuances de couleurs, contre 16,7 millions pour les écrans 8 bits, qu'on retrouve en général sur les smartphones premium. Précisons que certaines marques évoquent une compatibilité 10 bits pour leurs appareils dans leur communication, mais qu'il ne s'agit pas d'une vraie profondeur 10 bits native. Elles ont en fait recours à la technologie FRC (Frame Rate Control), capable de faire défiler à grande vitesse différentes couleurs 8 bits pour simuler une profondeur de couleur 10 bits. Mais les résultats ne sont pas aussi fidèles qu'avec un véritable écran 10 bits, qui profite aussi à la qualité du HDR.

Le Galaxy S26 Ultra devrait proposer l'un des meilleurs écrans de smartphone du marché, si ce n'est le meilleur. C'est ce qu'on attend de Samsung, qui, rappelons-le, fabrique lui-même ses dalles et les vend à ses concurrents. Les Galaxy S26 devraient être présentés lors d'une conférence Galaxy Unpacked le 25 février 2026, pour une sortie le 11 mars, après deux semaines de période de précommande.