Lebara Mobile propose une offre imbattable : 80 Go sur le réseau Orange pour 9,99 euros

Lebara Mobile, opérateur MVNO, propose dans son catalogue un forfait 80 Go pour seulement 9,99 euros/ 30 jours … à vie !

Contenu : L’heure est venue pour vous de changer de forfait mobile ? Entre les multiples offres, opérateurs et autres possibilités, vous ne savez pas où donner de la tête ? Alors vous êtes au bon endroit ! Aujourd’hui, nous allons vous présenter une offre à laquelle vous ne pourrez pas résister. Cette dernière vous est offerte par Lebara Mobile et vous donne accès à 80 Go pour seulement… 9,99 euro/ 30 jours! Et ce… pas uniquement la première année ! Vous souhaitez en savoir plus ?

L’offre irrésistible de Lebara Mobile

Il est important d’avoir un forfait mobile répondant à tous vos besoins, autant au niveau data que communication. C’est pour cette raison que Lebara Mobile met en avant une offre irrésistible qui comprend :

Les appels et SMS en illimité vers la France ;

Une enveloppe data mensuelle de 80 Go ;

La vitesse de la 4G+ ;

2 Go offerts le premier mois ;

Possibilité de garder son numéro de téléphone actuel ;

La qualité du réseau Orange 1er réseau de France selon l’ARCEP (l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse).

Une offre affichée à 9,99 euros/ 30 jours, non limité dans la durée. Les forfaits Lebara sont sans engagement, ce qui présente un grand avantage pour les consommateurs. En effet, ces derniers peuvent changer d’opérateur ou de forfait à tout moment, sans avoir à payer des frais de résiliation ni attendre la fin de son contrat.

Qui est Lebara Mobile ?

Lebara Mobile est un réseau mobile virtuel (aussi appelé MVNO), qui a vu le jour en 2001. Cela signifie qu’il ne possède pas d’infrastructures dédiées mais contracte des accords celui d’autres opérateurs. En l’occurrence, Lebara utilise le réseau d’Orange.

L’opérateur s’articule autour de quatre grands piliers :

Les valeurs : Lebara souhaite mettre ses clients au cœur de ses priorités afin de comprendre et répondre à leurs besoins ;

L’excellence : afin de fournir un service de qualité, il va au-delà des attentes et vise plus haut ;

Faire au mieux : le respect est au cœur des préoccupations afin de veiller au bien-être de chacun ;

Décider ensemble : pour Lebara, travailler d’une seule voix permet d’être performant et d’offrir les meilleures offres à ses clients.

Lebara Mobile est un opérateur de confiance qui n’a qu’une seule envie : vous permettre de trouver une offre adaptée à vos besoins, tout en respectant votre portefeuille.

Besoin de plus ?

Chacun utilise son smartphone de manière différente : occasionnellement, pour le travail ou de manière intensive. C’est pour cette raison que Lebara Mobile propose une seconde offre qui pourrait vous plaire : le forfait mensuel 130 Go.

Si vous passez du temps sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pour faire des recherches, vous aurez besoin d’une enveloppe qui pourra vous suivre tous les jours, à chaque demande.

Ainsi, toujours sans engagement et avec les mêmes avantages, vous pouvez souscrire au forfait 130 Go pour seulement 12,99 euros / 30 jours … à vie !



Si vous hésitez entre l’offre à 80 Go (9,99 euros/ 30 jours) ou celle à 130 Go (12,99 euros / 30 jours), vous n’avez qu’une seule chose à faire : analysez vos besoins et demandez-vous quelle enveloppe data saura répondre à toutes vos attentes. Ensuite ? Rendez-vous sur le site Lebara Mobile pour souscrire à votre nouvelle offre !

Cet article a été rédigé en partenariat avec Lebara.