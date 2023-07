Le Z Flip 5 se replierait sans laisser de jour, Netflix augmente son nombre d’abonnés malgré la fin du partage de compte, c’est le récap

Le Galaxy Z Flip 5 n’aura plus de jour lorsque son écran sera replié, Netflix a finalement eu raison d’arrêter le partage de compte et l’armée américaine envoie des mails confidentiels au Mali depuis dix ans à cause d’une faute de frappe, c’est le récap.

C’est l’heure du récap du mardi 18 juillet 2023. Aujourd’hui, nous avons la première puissance militaire mondiale mise à mal par une faute de frappe, un téléphone pliable qui se plie vraiment ainsi qu’un service de streaming qui, malgré une décision polémique, voit ses abonnés augmenter. C’est parti !

L’armée américaine envoie depuis dix ans des mails au mauvais pays

M. Zuurber dispose du nom de domaine ML et son contrat expire dans une semaine pour revenir à son propriétaire légitime : le Mali. Et M. Zuurber aimerait qu’un petit souci soit réglé avant l’échéance, puisqu’il clame recevoir depuis dix ans des millions de mail de l’armée américaine… normalement destinée au nom de domaine MIL. Des documents sensibles, des itinéraires, des numéros de passeports qui pourraient arriver entre les mains d’un gouvernement étranger. Zuurber a bien tenté d’alarmer le Pentagone, mais sans succès. La cause de cette confusion, vous l'aurez deviné, n'est qu'une banale faute de frappe.

Netflix voit son nombre d’abonnés augmenter malgré la fin du partage de compte

Le partage de compte sur Netflix, c’est terminé. Malgré le tollé provoqué par cette décision, la plateforme voit son nombre d’abonnés exploser, selon le Times. Elle s’apprêterait même à annoncer un chiffre record, mettant fin à une passe très difficile. Si l’image de la société a été écornée, son portefeuille ne s’est jamais aussi bien porté.

Le Z Flip 5 pourrait se renfermer… complètement

Les Z Flip de Samsung (les Fold aussi, d’ailleurs), ont un gros défaut. Lorsqu’ils se ferment, leur écran laisse transparaître un petit jour. Une ouverture qui a la fâcheuse tendance à attirer la poussière. Tout cela sera terminé sur le Z Flip 5, selon un leak. L’écran fermé, le Z Flip 5 sera totalement hermétique. Enfin !

