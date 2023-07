Le Galaxy Z Flip 5 n’aura aucun espace vide une fois replié, la preuve en images

Le Samsung Galaxy Z Flip 5, attendu pour août, n'aurait aucun espace entre les deux volets de l'écran une fois refermé, contrairement à ses prédécesseurs. Un nouveau rendu nous montre à quoi cela ressemble. Le voici.

Même si le Galaxy Z Flip 5 de Samsung n'est pas encore sorti, il y a déjà pas mal d'informations à se mettre sous la dent. Le nouveau modèle pliable de la firme coréenne devrait offrir une autonomie et une qualité photo aussi bonnes que le Galaxy S23 par exemple. Côté design, on a également pu voir que le constructeur ne comptait pas radicalement changer sa formule. Le Galaxy Z Flip 5 reste dans la lignée du 4, à un détail près. Grâce à une nouvelle charnière en forme de goutte, on devrait pouvoir le refermer sans laisser le moindre espace entre les deux volets de l'écran.

On retrouve ce genre de design sur le Oppo Find N2 par exemple, mais c'est une première pour la gamme Z Flip de Samsung. Grâce à un rendu dévoilé par le leaker Roland Quandt sur Twitter (effacé depuis), on peut enfin voir ce que ça change pour le profil du mobile. En effet, plus le moindre espace, le smartphone est totalement plat. Cela donne une impression de finesse, accentuée par le fait que le Z Flip 5 devrait avoir des dimensions très légèrement inférieures au 4.

Le Galaxy Z Flip 5 de Samsung se replie sans laisser d'espace entre les volets de l'écran

La nouvelle charnière pose la question de la résistance de l'écran, puisque les deux volets se touchent complètement à chaque fermeture. Imaginez les dégâts que pourrait faire un petit débris que l'on n'aurait pas vu avant de refermer le smartphone. Nul doute que Samsung a pris ce point en considération cependant, même si on ne sait pas encore quelle forme cela prendra.

Au-delà de cette particularité, rappelons que le Samsung Galaxy Z Flip 5 devrait embarquer un processeur Snapdragon 8 Gen 2 avec entre 8 et 12 Go de RAM selon les modèles. L'écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2640 x 1080 pixels serait associé à un écran externe de 3,4 pouces pour une définition de 720 x 478 pixels. Une belle amélioration par rapport au 1,9 pouces du Z Flip 4. Rendez-vous en août pour vérifier tout ça et tester l'appareil.

Source : Next Pit