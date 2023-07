Les Pixel n’arrivent plus à lancer les applications Google, WhatsApp permet de discuter avec quelqu’un sans ajouter son numéro, c’est le récap

Les smartphones Pixel ne lancent plus les apps Google après une mise à jour, WhatsApp permet de discuter avec quelqu’un sans ajouter son numéro et des pirates profitent de l’engouement suscité par les sorties de Barbie et d’Oppenheimer pour vous arnaquer, c’est le récap !

C’est l’heure du récap du mercredi 19 juillet 2023. Aujourd’hui, nous avons un service de messagerie qui connaît une petite révolution, un smartphone Google… qui n’arrive plus à lancer les apps Google et deux blockbusters qui aiguisent l’appétit des pirates informatiques. C’est parti !

Les Pixel de Google n’arrivent plus à lancer les applications Google

Les Pixel de Google font parler d’eux pour un nouveau bug. De nombreux utilisateurs ont remarqué que depuis la dernière mise à jour d’Android, il leur était impossible d’utiliser des applications de la firme de Mountain View. Gmail, Chrome, Drive… rien ne marche. Toutes les solutions ont été tentées, même la réinitialisation, en vain. Pire encore, il est impossible de revenir à la précédente mise à jour. Seule porte de sortie : que Google corrige lui-même le problème.

WhatsApp apporte un changement attendu de longue date

Sur WhatsApp, pour envoyer un message à quelqu’un, il faut que son numéro soit entré dans vos contacts. Cela va changer, puisque le service de messagerie de Meta a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité. Il est possible d’envoyer un message à quelqu’un sans que son contact soit préalablement enregistré dans votre répertoire. Il suffit d’entrer son numéro dans l’application et à vous les conversations. Un petit changement qui facilitera la vie de beaucoup d’utilisateurs.

Les pirates profitent de Barbie et d’Oppenheimer pour vous arnaquer

Vous êtes plutôt team Barbie ou team Oppenheimer ? Dans tous les cas, attention aux arnaques. Kaspersky indique en effet avoir repéré de nombreux faux mails surfant sur la vague. Un propose par exemple d’acheter des Barbie à prix cassé, et un autre de voir le dernier Nolan gratuitement sur un site douteux. Dans les deux cas, c’est votre numéro de compte bancaire qui est visé. Pour ne pas se faire avoir, il suffit de ne pas céder à la tentation.

