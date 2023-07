L’armée américaine envoie des emails au Mali depuis 10 ans à cause d’une bête faute de frappe

Un entrepreneur néerlandais nommé Johannes Zuurbier a prévenu le Pentagone qu’il reçoit sans cesse des emails normalement destinés aux militaires américains. Il n’est bien évidemment pas censé recevoir ces courriels : ils lui sont envoyés à cause d’une bête faute de frappe.

Au lieu de saisir le nom de domaine MIL, certains militaires américains tapent ML, le domaine national du Mali. Cela fait déjà dix ans que M. Zuurbier reçoit ces messages et qu’il tente d’avertir (en vain) les autorités étasuniennes. Certains courriels contenaient des informations telles que des itinéraires, des numéros de passeport, des détails sur la production d’armes ou encore des mots de passe.

Et pourtant, le temps presse. Le contrat de M. Zuurbier pour le domaine ML, dont il a la gestion, expire dans une semaine. À cette date, le gouvernement malien en reprendra le contrôle, et pourra donc connaître la teneur de tous ces emails et des potentiels secrets militaires qu’ils contiennent. Précisons que le Mali est considéré comme un pays sous influence russe. Il serait problématique que Bamako prenne le contrôle de ce domaine.

Dans un entretien accordé au Financial Times, un amiral retraité de la Marine déclare : « si vous avez ce type d’accès durable, vous pouvez générer des renseignements même à partir d’informations non classifiées ». Notons que les militaires américains ne sont pas les seuls à faire des fautes de frappe, puisque M. Zuurbier a également reçu des emails en provenance de l’armée néerlandaise.

En effet, le domaine des Pays-Bas, « NL », ne diffère que d’une lettre du domaine malien, « ML ». Devant l’urgence de la situation, un porte-parole du Pentagone a déclaré au Financial Times que « le ministère de la Défense est conscient de ce problème […] et a précisé que les courriels envoyés d’une adresse MIL à une adresse ML sont bloqués avant de quitter le domaine MIL et l’expéditeur est informé qu’il doit valider les adresses électroniques des destinataires ». Cela signifie que les emails qui ont fuité ont été envoyés depuis des clients emails personnels.

Source : BBC