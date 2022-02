Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G déjà disponible et à prix cassé chez AliExpress

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est déjà disponible à la vente sur le site d'AliExpress. Et jusqu'à demain soir, il est en prime à prix cassé grâce à un code de réduction exclusif. Retrouvez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G chez AliExpress

C'est une première mondiale pour AliExpress : l'enseigne propose d'ores et déjà à la vente le Xiaomi Redmi Note 11 Pro en version 5G. Et pour célébrer cette exclusivité, AliExpress va plus loin et vous propose un code promo exceptionnel.

Ainsi, vous pouvez profiter d'une réduction de -30€ et vous procurer le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G à partir de 293,94€ grâce au code SDFRF055.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro : des prestations haut de gamme pour un prix accessible

Le dernier né Xiaomi doit être commercialisé dans tous les magasins à partir de demain. Présenté il y a peu par Xiaomi, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fait envie.

Parmi ses nombreuses prestations, on retient notamment :

4 capteurs photo dont un capteur principal de 108Mpx

Un capteur frontal de 16Mpx

Un écran de 6,67 pouces

Un processeur Snapdragon 695

Une fréquence d'affichage de 120Hz

Entre 6 et 8Go de RAM

Une batterie de 5000mAh

La charge rapide 67W

La certification IP53

La compatibilité 5G

Pas de doute qu'avec une telle fiche technique, il saura répondre aux besoins de tous. On note sa charge rapide 67W, encore (trop?) rare sur le marché des smartphones aujourd'hui, ainsi que sa batterie de 5000mAh qui devrait permettre au smartphone de tenir plusieurs jours sans problème.

Le smartphone est ici vendu par le Xiaomi Officiel Store via l'espace de vente AliExpress. Le magasin fait partie des Top Marques chez AliExpress et présente plus de 97% d'évaluation positive. Commandez donc en toute confiance votre Xiaomi Redmi Note 11 Pro et recevez-le chez vous dans les plus brefs délais.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.