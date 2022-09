Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro à prix mini chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter du Xiaomi Redmi Note 11 Pro à prix mini ! Et en prime, l'enseigne vous offre une coque et un Kit Streamer Go. On vous explique tout sur cette offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Vous cherchez un nouveau smartphone, mais vous ne souhaitez pas vous ruiner ? Rendez-vous vite chez la Fnac pour profiter du Xiaomi Redmi Note 11 Pro pour seulement 329€ au lieu de 399€.

En prime, en plus de cette réduction exceptionnelle de -18%, la Fnac vous propose plusieurs cadeaux :

Une coque offerte.

Un Kit Streamer Go offert.

4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme Deezer Premium ou Famille.

1 mois d'abonnement offert pour la plateforme BrutX.

Les avantages de ce kit exceptionnel

Avec le Xiaomi Redmi Note 11 Pro, vous profitez d'un appareil photo ultra haute résolution de 108Mp, ainsi que d'objectifs ultra grand angle et macro. Le smartphone est polyvalent et vous offre ainsi des photos aux couleurs éclatantes et aux contrastes équilibrés.

Il est également doté d'une batterie longue durée de 5000mAh et de la charge turbo 67W. Vous pouvez ainsi l'utiliser toute la journée sans craindre une coupure et le charger très rapidement. Parmi ses avantages, on note aussi son écran AMOLED 120Hz FHD+ ultra fluide avec un double haut-parleur pour une immersion totale dans vos contenus, ainsi que son processeur haute performance MediaTek Helio G96.

Si vous profitez de cette offre, vous recevez aussi un Kit Streamer Go chez vous. Celui-ci vous fait profiter de lumières blanches, mais aussi colorées. Il est rechargeable et offre pas moins de 36 LED. Il est équipé d'une batterie de 60mAh avec un système de pince universel compatible avec tous les modules des smartphones.

Vous êtes intéressé par cette offre ? Rendez-vous donc vite chez la Fnac. Les stocks sont limités alors ne perdez pas une seconde !