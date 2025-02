Le Xiaomi 15 Ultra est officiel et s’autoproclame roi de la photo mobile

Le Xiaomi 15 Ultra a été présenté en Chine, quelques jours avant son lancement international au MWC de Barcelone. Nous savons donc tout de son design et de ses caractéristiques techniques.

Le Xiaomi 15 Ultra a été officiellement lancé en Chine, nous révélant tout de la fiche technique du nouveau smartphone (très) haut de gamme du constructeur. Alors que Samsung, Apple, Google et consorts se mènent une guerre de l'IA, Xiaomi fait le choix de concentrer ses efforts sur la photographie avec ce modèle.

Le partenariat avec l'expert en optique Leica a été reconduit et Xiaomi a adapté le design du Xiaomi 15 Ultra de manière à ce qu'il ressemble à un véritable appareil photo traditionnel, de manière à renforcer le sentiment que nous avons vraiment affaire au champion de la photo au sein de l'industrie mobile. L'édition Silver Chrome bicolore donne un effet encore plus réaliste, mais est légèrement plus lourde (229 g contre 226 g) et plus épaisse (9,48 mm contre 9,35 mm). En outre, une coque spéciale pour imiter un appareil photo et proposer des réglages physiques accompagne le smartphone en tant qu'accessoire.

Le Xiaomi 15 Ultra met le paquet sur le zoom

Le capteur grand-angle est un Sony LYT-900 de 50 MP avec longueur focale équivalent 23 mm. Contrairement au Xiaomi 14 Ultra, l'ouverture est fixe (f/1.63) et non plus variable, mais la largeur de celle-ci devrait garantir de bons résultats grâce à une capture de la lumière efficace, bien aidé également par la grande taille (1 pouce) du capteur. L'ultra grand-angle bénéficie lui aussi d'une définition de 50 MP, pour une ouverture f/2.2 et une distance focale équivalent 14 mm.

L'attraction de ce Xiaomi 15 Ultra est sans doute son téléobjectif périscopique Samsung HP9 de 200 MP. Il profite d'une ouverture f/2.6 et d'une distance focale équivalent 100 mm, ce qui revient à offrir un zoom optique 4,3x. Xiaomi a préféré miser sur la qualité plutôt que sur une profondeur de zoom trop ambitieuse. La marque annonce que la capture de la lumière est 136 % plus efficace, promettant un niveau de détails jamais atteint en zoom sur un de ses smartphones. La quatrième optique est un second téléobjectif, de 50 MP, f/1.8, équivalent 70 mm (zoom optique 3x) et incluant un mode macro.

Côté vidéo, les quatre capteurs sont capables de filmer en 8K à 30 images par seconde ou en 4K à 60 images par seconde. Le grand-angle et le téléobjectif périscopique 100 mm peuvent même capturer des images en 4K à 120 images par seconde.

Une fiche technique solide

L'affichage est confié à un écran AMOLED LTPO de 6,73 pouces, avec définition QHD+ (3 200 x 1 440p) et une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. La luminosité maximale peut atteindre 3 200 nits et la dalle est protégée par un verre Shield Glass 2.0 résistant aux chocs et aux chutes.

Le Xiaomi 15 Ultra est sans surprise propulsé par le Snapdragon 8 Elite, le dernier SoC le plus performant de Qualcomm. Autant dire que le système (HyperOS 2, basé sur Android 15) devrait se montrer fluide et que n'importe quel jeu pourra tourner sur l'appareil. Les outils HyperAI apportent une touche d'IA générative au mobile, mais Xiaomi ne semble pas les mettre au cœur de son expérience. En ce qui concerne la mémoire, les derniers standards sont au rendez-vous avec de la RAM LPDDR5X et la technologie de stockage UFS 4.1.

Le fabricant communique sur une capacité de batterie de 6 000 mAh. Mais ne vous réjouissez pas trop tôt, seule la version chinoise du smartphone devrait en profiter. De précédents rapports pointent plutôt vers une batterie de 5 410 mAh pour le reste du monde, ce qui reste largement suffisant si Xiaomi optimise bien son nouveau flagship.

Prix et disponibilité

Les prix en Chine s'élèvent à 6 499 yuans (854 euros) pour la configuration de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, 6 999 yuans (920 euros) pour la version 16/512 Go et 7 799 yuans (1 025 euros) pour passer à 16 Go et 1 To. Comme toujours, une simple conversion de devise ne nous donne pas tarifs qui seront pratiqués en France, puisqu'il faut ajouter l'importation et les taxes.

Nous en saurons plus sur la disponibilité et les prix en France du Xiaomi 15 Ultra dès ce 2 mars 2025, puisqu'il sera présenté à la presse lors du MWC 2025 de Barcelone, où la rédaction de Phonandroid sera présente.