Le Xiaomi 15 Ultra se présente comme le prochain photophone de référence

Alors que la concurrence concentre sa communication sur l'IA, Xiaomi se démarque de la masse en misant sur les capacités matérielles de son Xiaomi 15 Ultra en photo.

Depuis quelques jours, Xiaomi distille ici et là des informations sur son prochain smartphone premium, le Xiaomi 15 Ultra. Celui-ci sera lancé officiellement chez nous le 2 mars 2025, lors du MWC de Barcelone, après une première annonce pour le marché chinois prévue dès le 27 février. Et en attendant cette date, la marque n'a pu résister à faire monter la pression en révélant le design du mobile, ainsi que certaines de ses caractéristiques en photo.

Avec son énorme bloc photo circulaire, le partenariat avec Leica et l'esthétique singulière de l'un des trois coloris présentés, jamais un mobile n'aura autant ressemblé à un véritable appareil photo traditionnel. Et Xiaomi ne compte pas que sur le look de son dispositif pour attirer l'attention des consommateurs, mais aussi sur les caractéristiques de ses capteurs.

Le Xiaomi 15 Ultra mise tout sur la photo

La plus étonnante des optiques est sans doute le téléobjectif périscopique ISOCELL HP9 de Samsung. Celui-ci mesure 1/1.4″ et offre une définition de 200 MP, ainsi qu'un zoom optique 4,3x (équivalent à une distance focale de 100 mm). Il profite d'un verre à très faible réflexion de 24 couches, qui contribue à diminuer les effets d'éblouissement dont souffrent généralement les capteurs photo de ce type, et à optimiser la photographie en basse lumière. Un second téléobjectif (bien plus petit et de 50 MP) vient l'épauler, permettant de bénéficier d'un zoom optique 3,2x (équivalent 75 mm).

Comme depuis plusieurs générations, le capteur grand-angle du Xiaomi 15 Ultra est particulièrement grand (1″), ce qui facilite la capture de la lumière. Il jouit aussi d'une définition de 50 MP et d'une ouverture variable des plus larges. Le dernier capteur est un ultra grand-angle, de 50 MP également. Au total, Xiaomi fait savoir que ces quatre capteurs couvrent huit distances focales différentes.

Pour le reste, nous avons un écran AMOLED LTPO de 6,73 pouces QHD+ 120 Hz, une puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, une batterie de 5 410 mAh supportant une recharge filaire jusqu'à 90 W et sans fil jusqu'à 80 W. Le Xiaomi 15 Ultra devrait être vendu 1 499 euros pour 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.