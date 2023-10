Le Xiaomi 14 pourrait sortir bien plus tôt que prévu, rendez-vous dans quelques jours ?

Selon plusieurs sources, le Xiaomi 14 pourrait devenir officiel dès la fin du mois, ce 27 octobre. Au-delà d’une rumeur corrélée par plusieurs personnes, l’annonce du Snapdragon Summit le 24 octobre semble confirmer l’information. Pour le Xiaomi 14, en revanche, il faudra sûrement attendre encore un peu.

On se doute déjà que le Xiaomi 14 sera présenté plus tôt que d’habitude, mais on ne se doute peut-être pas à quel point. À la rentrée, les bruits de couloir évoquaient déjà une sortie pour début novembre. Il s’agit d’une date relativement avancée par rapport au planning habituel du constructeur chinois, qui attend généralement le mois de décembre pour présenter ses nouveaux flagships. Le Xiaomi 13, par exemple, a eu droit à sa conférence le 11 décembre 2022.

Mais il se pourrait que les Xiaomi 14 arrivent encore plus tôt que ces rumeurs le prétendent. En effet, plusieurs sources s’accordent désormais pour dire que les smartphones seront officiels ce 27 octobre. Bien sûr, il se peut que les premières rumeurs aient vu juste : une présentation le 27 octobre, un lancement sur le marché début novembre. Malgré cette date ambitieuse par rapport aux habitudes Xiaomi, cette information semble donc d’ores et déjà plausible.

Vers une présentation du Xiaomi 14 le 27 octobre prochain ?

Mais ce n’est pas le seul élément convaincant de cette histoire. Qualcomm, lui aussi, a avancé la date de son événement annuel Snapdragon Summit. Ainsi, le Snapdragon 8 Gen 3, prochain processeur à propulser les smartphones haut de gamme, sera présenté ce 24 octobre. Or, Xiaomi a pour habitude d’être le premier constructeur à annoncer un smartphone équipé de la dernière puce de Qualcomm. Comme il y a de très fortes chances que ce soit le cas du Xiaomi 14, il est raisonnable d’imaginer Xiaomi ne pas vouloir se faire passer devant par un concurrent.

Quoiqu’il arrive, il faudra certainement attendre un peu plus longtemps pour mettre la main sur la Xiaomi 14 Ultra. Ce dernier ne devrait arriver qu’en 2024, comme son prédécesseur sorti plus tard que les Xiaomi 13 et 13 Pro. Du reste, nous savons que le Xiaomi 14 Pro devrait arborer les bordures les plus fines du secteur. La partie photo devrait de nouveau être prise en charge par Leica, tandis qu’Android 14 serait préinstallé à l’achat.

Source : ithome