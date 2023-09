Xiaomi 14 : le lancement serait prévu dès le début du mois de novembre 2023

Bonne nouvelle pour ceux qui attendaient avec impatience les nouveaux smartphones haut de gamme de Xiaomi, le fabricant chinois aurait prévu de lancer ses Xiaomi 14 un peu plus tôt cette année.

En 2022, Xiaomi avait prévu de dévoiler les modèles Xiaomi 13 et 13 Pro en Chine le 1er décembre 2022, mais en raison d’un deuil national, le fabricant chinois a été contraint de reporter son événement de lancement, qui a finalement eu lieu le 14 décembre.

Cette année, les Xiaomi 14 devraient arriver plus tôt que prévu, avec une annonce prévue dès le mois de novembre. C’est d’ailleurs ce que vient de corroborer le célèbre leaker Digital Chat Station sur Weibo. Il annonce que les smartphones haut de gamme devraient être lancés avant le « double 11 », qui désigne le 11 novembre. En Chine, il s’agit d’une fête très populaire dédiée à l’origine aux personnes célibataires, et qui donne lieu à d’importantes promotions sur les sites de ventes en ligne.

Le Xiaomi 14 arrivera juste après la conférence de Qualcomm

Les prochains Xiaomi 14 devraient donc être lancés dès le début du mois de novembre. Chaque année, ceux-ci arrivent juste après le lancement du dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, et en 2023, le géant américain avait lui aussi avancé la date de sa conférence au 24 octobre.

Une sortie début novembre semble donc tout à fait logique pour le fabricant chinois, et on espère maintenant que rien ne viendra gâcher ses plans. Quant à leur disponibilité en France, il faudra probablement attendre comme d'habitude jusqu'au premier trimestre 2024. En effet, Xiaomi avait présenté les versions européennes de ses smartphones le 26 février 2023, juste avant le salon MWC de Barcelone, et il pourrait choisir de suivre la même stratégie avec cette nouvelle génération.

En attendant, tous les yeux sont tournés vers la nouvelle Keynote d’Apple le 12 septembre prochain, qui verra arriver les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Google a lui aussi déjà annoncé l’événement de présentation de ses prochains Pixel 8 et 8 Pro, et il est prévu dès le 4 octobre prochain.