Xiaomi 14 Pro : un Snapdragon 8 Gen 3 et une grosse batterie sont au programme

Alors que Xiaomi vient à peine de compléter sa série 13 avec la sortie du Xiaomi 13 Ultra, qui se fait toujours attendre en France, la fiche technique du Xiaomi 14 Pro qui arrivera en fin d’année fait déjà parler d’elle.

Sur le réseau social chinois Weibo, le leaker Digital Chat Station vient de lever le voile sur une partie de la fiche technique du Xiaomi 14 Pro. Il succèdera directement au Xiaomi 13 Pro qui était sorti en fin d’année dernière en Chine. Comme à son habitude, Xiaomi va améliorer son modèle Pro tout en reprenant une partie de la fiche technique du modèle Ultra précédent.

D’après ses informations, le Xiaomi 14 Pro utilisera cette fois-ci une batterie de 5000 mAh, soit 180 mAh de plus que le Xiaomi 13 Pro précédent. Du côté de la recharge rapide, on peut s’attendre à une puissance maximale de 90W pour le Xiaomi 14, et de 120W sur le Xiaomi 14 Pro. Pour rappel, le fabricant avait limité la recharge rapide à 90W sur son Xiaomi 13 Ultra en raison d’un changement de connectique, le smartphone étant passé à l’USB 3. On ne sait pas pour l’instant si le modèle Pro profitera ou non de la nouvelle norme.

Le Snapdragon 8 Gen 3 est attendu dès la fin de l’année

Comme à chaque nouvelle itération de ses smartphones haut de gamme, Xiaomi utilisera le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm. Le géant américain devrait dévoiler la nouvelle puce au cours d’une conférence qui se tiendra au mois de novembre prochain, et on s’attend à ce que quelques modèles soient lancés au cours des jours suivants en Chine. Cependant, il faudra bien attendre le début de l’année 2024 avant de voir les appareils arriver chez nous.

Hier, ARM présentait sa nouvelle architecture de cœurs pour les processeurs de nouvelle génération. Le Snapdragon 8 Gen 3 devrait opter pour un cœur Cortex-X4, quatre cœurs Cortex-A720 ainsi que 3 cœurs Cortex-A520. On ne connaît pas les fréquences de fonctionnement pour le moment, mais ARM promet surtout des améliorations au niveau de l’efficacité énergétique des puces.

Combinée à une augmentation de la taille de la batterie, cette nouvelle architecture devrait permettre au Xiaomi 14 Pro d’être un peu plus endurant que son prédécesseur. Si ce dernier offrait une autonomie tout à fait convenable, il ne faisait pas le poids face à certains autres appareils, dont notamment le Galaxy S23 Ultra ou encore l’iPhone 14 Pro Max.