Le Xiaomi 13 Ultra serait lancé le 18 avril 2023, selon ce revendeur

Bonne nouvelle pour tous les fans de Xiaomi. Le Xiaomi 13 Ultra pourrait bien être lancé dès la semaine prochaine, si l’on en croit une fuite provenant directement d’un célèbre revendeur tiers chinois.

Xiaomi a officiellement confirmé que son Xiaomi 13 Ultra sera lancé dès ce mois-ci en Chine, mais nous n’avions pas encore de date exacte pour sa sortie. C’était sans compter une indiscrétion de la part d’un revendeur tiers bien connu localement, JD Store, qui annonce déjà sur son site Web que le smartphone est attendu dès le 18 avril prochain.

D’après le marchand, on peut donc s’attendre à un événement mardi la semaine prochaine, à 19 heures en Chine, ou 13 heures en France. D’après les différentes fuites, il se pourrait bien que le lancement en Europe ne soit pas exactement à la même date, et qu’il faille attendre le mois prochain avant de voir arriver le smartphone chez nous.

Le Xiaomi 13 Ultra promet d’être le meilleur en photo

Si le Xiaomi 13 Ultra est si attendu, c’est parce que le fabricant chinois a l’habitude d’équiper ses smartphones « Ultra » des meilleures technologies du marché, en particulier au niveau de la partie photo.

Le Xiaomi 13 Ultra sera notamment équipé d’un capteur IMX989 de 50 MP, mais ce dernier aura la particularité de proposer une focale variable, contrairement à ceux des Xiaomi 13 Pro, Vivo X90 Pro ou Oppo Find X6 Pro. Xiaomi promet également avoir utilisé les meilleures lentilles Leica, ce qui devrait permettre d’obtenir des clichés plus lumineux que les modèles précédents.

Le fabricant a non seulement amélioré le capteur principal, mais également les capteurs secondaires. On retrouvera un capteur ultra grand-angle IMX858 de 50 MP, un capteur téléobjectif IMX858 3X de 50 MP ainsi qu’un capteur périscopique IMX858 5X de 50 MP. Ces deux derniers profiteraient d’algorithmes beaucoup plus précis, qui offriraient d’excellents portraits et de bien meilleurs clichés avec plus de détails lorsque vous poussez le zoom au maximum.

D’autres parties de l’appareil ont également profité d’améliorations, dont notamment la connectique USB-C, qui passera à la norme 3.2. Cela permettra au smartphone de profiter d’une sortie vidéo pour brancher un écran externe, mais ce changement a contraint Xiaomi à limiter la recharge rapide à seulement 90W, contre 120W sur le modèle Pro.