Le Xiaomi 13 Ultra serait lancé à la fin du premier trimestre 2023

Le Xiaomi 13 Ultra fait partie des smartphones les plus attendus, notamment grâce au succès de ses prédécesseurs, les Xiaomi Mi 11 Ultra et Xiaomi 12S Ultra. Les fans n’auraient plus à patienter que quelques mois, puisque le smartphone arriverait dès le début de l’année prochaine.

Bien que les Xiaomi 13 et 13 Pro arriveront dès le mois de novembre 2022 en Chine, il faudra vraisemblablement attendre l’année prochaine avant de pouvoir découvrir le Xiaomi 13 Ultra, le modèle le plus haut de gamme de la série. L’année dernière, le Xiaomi Mi 11 Ultra était arrivé le 29 mars en Chine, et il pourrait en être de même cette année, si l’on en croit les informations du leaker @That_Kartikey.

Selon lui, le Xiaomi 13 Ultra sera bien lancé à la fin du premier trimestre 2023, comme c’était le cas avec le Xiaomi Mi 11 Ultra. Néanmoins, nous avions dû attendre plusieurs mois avant de voir ce dernier arriver en France à cause de la pandémie de COVID-19 et du confinement, mais la source semble penser que le lancement du Xiaomi 13 Ultra chez nous pourrait cette fois-ci coïncider avec sa sortie en Chine.

Le Xiaomi 13 Ultra arrivera bien en France en 2023

Comme l’a annoncé le PDG de Xiaomi sur les réseaux sociaux, le Xiaomi 13 Ultra sera bien lancé en France, contrairement au Xiaomi 12S Ultra qui n’a pas quitté la Chine. Une sortie à la fin du premier trimestre 2023 pourrait signifier que Xiaomi aurait un léger retard sur ses concurrents principaux.

On pense notamment à Samsung qui lancera ses Galaxy S23 dès les premières semaines de 2023, ou encore à OnePlus et son OnePlus 11 Pro. Néanmoins, l’attente pourrait valoir le coup, puisqu’on en sait désormais un peu plus concernant les caractéristiques techniques du Xiaomi 13 Ultra.

Selon le même leaker, Xiaomi prévoirait de conserver le même capteur principal de 1 pouce 50 MP IMX989 que le Xiaomi 12S Ultra. Cependant, le fabricant chinois compterait améliorer les capteurs ultra grand-angle et périscope. Pour rappel, cela fait maintenant deux ans que Xiaomi utilisait deux capteurs de 48 MP IMX586 dans ses smartphones haut de gamme. C’est ceux-ci qui devraient être modifiés pour des capteurs plus performants.