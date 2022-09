Xiaomi : un Redmi 6A aurait explosé et tué son propriétaire

Un YouTuber a raconté l'horrible incident d'une femme qui serait décédée en Inde dans la région de la capitale nationale de Delhi lorsque son smartphone Redmi 6A a explosé. Xiaomi aurait mené l’enquête.

Plusieurs incidents d'explosion de batteries de téléphone ont été signalés dans le passé. Nous avons par exemple régulièrement entendu parler ces derniers mois d’explosions de différents OnePlus Nord 2, ou encore de batteries de smartphones Samsung qui avaient explosé à cause de la canicule. Cette fois-ci, c’est un appareil de Xiaomi qui serait à l’origine d’un incident dramatique.

Selon le YouTuber MD Talk YT, sa tante est décédée après l'explosion d'une batterie de son smartphone Redmi 6A en pleine nuit alors qu’elle était endormie. Il s’agirait d’un des premiers cas de décès après l’explosion d’un smartphone.

Un Redmi 6A cause la mort d’une femme après avoir explosé

Pour prouver ses dires, le YouTuber MD Talk YT a partagé des clichés du téléphone explosé ainsi que de sa tante gisant dans une mare de sang sur le lit, affirmant que le décès est lié à l’explosion de la batterie de l’appareil. Pour des raisons évidentes, nous ne partagerons pas cette dernière photo.

« Hier, dans la nuit, ma tante a été retrouvée morte, elle utilisait un Redmi 6A, elle dormait et elle gardait le téléphone près de son visage, du côté de l'oreiller & après un certain temps, son téléphone a explosé. C'est un mauvais moment pour nous. C'est la responsabilité d'une marque d'apporter son soutien », peut-on lire dans le tweet.

La société a indiqué dans en réponse que l'affaire faisait l'objet d'une enquête. La sécurité des clients est très importante pour Xiaomi, et l’affaire et donc prise très au sérieux. L’équipe du fabricant chinois tenterait actuellement de prendre contact avec la famille et de déterminer la cause exacte de l’accident.

À la suite de cet horrible drame, le YouTuber a exhorté le gouvernement indien et les fabricants de smartphones à établir des règles de sécurité strictes pour les appareils mobiles, qui empêcheront que des incidents similaires ne se produisent à l'avenir.