Le Xiaomi 13 Ultra déjà testé, le smartphone tient-il ses promesses ?

Le Xiaomi 13 Ultra vient à peine d’être lancé que certains youtubeurs chinois ont déjà pu tester le smartphone, plus ou moins en détail. Evaluation Xiaobai a notamment déjà examiné l’appareil en profondeur, et on vous récapitule toutes ses observations.

Hier, Xiaomi lançait son tout nouveau bracelet connecté Smart Band 8, mais également son meilleur smartphone de 2023, le Xiaomi 13 Ultra. Quelques heures seulement après la présentation officielle, les tests ont commencé à pulluler sur Web, et notamment en Chine, où le smartphone a été envoyé en avance à certains testeurs.

C’est notamment le cas de Evaluation Xiaobai, qui a déjà passé plusieurs jours avec le smartphone, ce qui lui a permis de publier un test assez détaillé de l’appareil sur sa chaîne YouTube. Voici ce qu’il pense de l’appareil.

L’écran du Xiaomi 13 Ultra est moins impressionnant que prévu

Lors de sa conférence, Xiaomi a longuement vanté les mérites du tout nouvel écran du Xiaomi 13 Ultra, puisqu’il s’agit de la première dalle OLED LTPO 2K (C7) produite en Chine par TCL CSOT. Le fabricant promettait notamment l’écran le plus lumineux du marché avec une luminosité en pic de 2600 nits, une consommation réduite par rapport aux dalles E6 de Samsung ainsi qu’une meilleure protection pour les yeux, mais la réalité est finalement assez différente.

Une fois passé sous la sonde du Youtubeur, l’écran a été contraint de révéler ses moindres secrets. Pour commencer, la dalle atteint bien 1320 nits de luminosité maximale (hors HDR), ce qui est légèrement mieux que les 1300 nits annoncés par Xiaomi. Cependant, l’écran montre rapidement ses faiblesses au niveau de sa luminosité maximale en manuel, qui n’atteint que les 517 nits. C’est beaucoup moins que ses concurrents tels que Apple ou Oppo, qui atteignent respectivement 849 nits et 823 nits sur les iPhone 14 Pro Max et Find X6 Pro.

La batterie du Xiaomi 13 Ultra pourrait fondre plus rapidement que celle du Xiaomi 13 Pro

Du côté de la consommation énergétique, le constat est également amer. Si sa consommation est identique à l’écran Samsung E6 du Xiaomi 13 Pro à 100 nits (1Hz), celle-ci s’envole à 1.055W à 350 nits (1Hz), contre seulement 0.933W pour son petit frère. L’écran du Xiaomi 13 Ultra consomme également 1.771W à 510 nits (60Hz), contre 1.570W pour le Xiaomi 13 Pro.

China Star n’est donc pas encore prêt à proposer des performances équivalentes à Samsung Display. Cependant, l’écran domestique a probablement l’avantage d’être bien moins cher à produire, puisque Xiaomi a réussi à réduire le tarif du smartphone par rapport au Xiaomi 12S Ultra précédent.

En jeu sur Genshin Impact, le Youtubeur constate également une consommation de 4W (120 Hz 350nits), soit autant que le Find X6 Pro d’OPPO. Cependant, les Xiaomi 13 Pro et Vivo X90 Pro+ se montrent plus intéressants dans cet exercice, avec une consommation de seulement 3.8W.

Malgré cette consommation en hausse, le 13 Ultra ne dépasse toujours pas les 60 FPS, contrairement au 13 Pro. Cependant, il a l’avantage de proposer la meilleure stabilité, avec un écart moyen de seulement 1,8 FPS tout au long du test. Malgré les efforts de Xiaomi pour améliorer le refroidissement, le smartphone n'apparaît pas non plus moins chaud que ses concurrents en jeu.

L’autonomie du Xiaomi 13 Ultra s’annonce donc légèrement moins bonne que celle du Xiaomi 13 Pro, et c’est ce qu’a pu constater le testeur. Alors que le Xiaomi 13 Pro pouvait rester allumé pendant 6 heures et 2 minutes, le Xiaomi 13 Ultra s’est éteint après 5 heures et 54 minutes dans le même test d’endurance.

Enfin, en ce qui concerne la recharge rapide 90W, le smartphone atteint les 100% de batterie en 40 minutes, un peu plus que les 34 minutes annoncées par Xiaomi.

Nous attendrons de pouvoir essayer le smartphone par nous même pour évoquer en détail la partie photo, mais tous les testeurs semblent pour l’instant très convaincus par celle-ci, certains annonçant même déjà qu’il s’agit des meilleures performances photo jamais vues sur un smartphone.