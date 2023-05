Le Xiaomi 13 Ultra est déjà vendu sur des sites européens, même s’il n’est pas encore officialisé

Le Xiaomi 13 Ultra est déjà en vente sur certains sites européens pour un prix inférieur aux attentes.

Le Xiaomi 13 Ultra est un smartphone qui, comme son nom le laisse deviner, concentre les superlatifs. Le fabricant chinois en a fait sa véritable vitrine technologique, comme en atteste sa fiche technique : processeur Snapdragon 8 Gen 2, mémoire vive allant de 12 à 16 Go, écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, sans même mentionner ses modules photos pléthoriques et de qualité. Une telle qualité se paiera sans doute au prix fort, très fort même. Le bruit courait ainsi selon lequel le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pourrait coûter environ 1500 €, soit le même prix qu’un Galaxy S23 Ultra à équipement équivalent, ou d’un iPhone 14 Pro.

Xiaomi offre généralement un bon rapport qualité/prix, mais dans ce contexte, la marque aura du mal à se démarquer de la concurrence. Les dirigeants du géant chinois l’ont peut-être compris, puisque plusieurs vendeurs en ligne européens ont listé le Xiaomi 13 Ultra. Assez étonnamment, la boutique irlandaise de Gomibo propose le smartphone premium chinois pour 1320 €, avec une livraison dans la semaine. Une information qui interpelle, quand on sait que la version européenne du Xiaomi 13 Ultra n’a pas encore été officialisée !

Le Xiaomi 13 Ultra est disponible en ligne en Europe pour environ 1300 €

Mieux encore, le site Belsimpel vous propose de livrer le flagship chinois dans les cinq jours pour moins de 1300 €. Les exemples de ce type se multiplient, puisque l’appareil est proposé chez plusieurs détaillants hollandais et allemands. Si ces marchands ont vraiment l’appareil en stock, c’est plutôt une bonne nouvelle pour les clients du Vieux Continent : le Xiaomi 13 Ultra est moins cher que la rumeur ne l’annonçait.

Cela dit, il n’est pas certain que ces tarifs suffisent à enthousiasmer les clients européens. En effet, à ce prix là, le smartphone premium chinois devient à peine moins onéreux que le prestigieux iPhone 14 Pro, tout en restant plus cher Galaxy S23 Ultra. Quand on sait qu’en Chine, un Xiaomi 13 Ultra 12 Go/256 Go s’échange pour environ 795 €, l’énorme écart de prix de 63 %, reste une pilule difficile à avaler.