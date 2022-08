Xiaomi 13 : le smartphone est déjà certifié avant son lancement à la fin de l’année

Alors que l’on n’attend pas le prochain smartphone haut de gamme Xiaomi 13 avant la fin de l’année, l’appareil semble déjà avoir été certifié chez l’organisme de certification russe EEC. Il est accompagné par des smartphones moins chers, les Redmi Note 12.

Un rapport de MySmartPrice vient de révéler que de nouveaux appareils Xiaomi ont été repérés sur le site de certification russe EEC avec les numéros de modèle 2210132G et 2210133G. Ces appareils appartiendraient à la future série Xiaomi 13, qui devrait arriver à la fin de l’année.

Avec eux, ce sont deux nouveaux smartphones de milieu de gamme Redmi Note 12 qui ont été aperçus dans la base de données. Ceux-ci portent les numéros de modèle 22101316G et 22101316UG. Cela fait maintenant près d’un an que Xiaomi a lancé ses Redmi Note 11, il n’est donc pas étonnant de voir les successeurs arriver bientôt.

Quand pourrait être lancé le Xiaomi 13 ?

Xiaomi avait présenté ses Xiaomi 12X, 12 et 12 Pro en Chine le 28 décembre dernier, à la même date que le Xiaomi Mi 11 en 2020, on s’attend donc à ce que la nouvelle génération arrive elle aussi à la fin de l’année. Cependant, comme le Xiaomi 13 a déjà été certifié, on pourrait bien voir Xiaomi avancer son calendrier habituel.

On sait que Qualcomm se prépare à lancer son prochain SoC haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 2, dès mi-novembre, alors que la puce arrivait généralement au début du mois de décembre les années précédentes. Xiaomi pourrait donc lancer son smartphone dès la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre 2022.

Quoi qu’il en soit, le smartphone n’arriverait qu’en Chine, car il faudra attendre plusieurs mois supplémentaires avant que la nouvelle série ne sorte chez nous. En attendant, un autre smartphone du fabricant chinois a lui aussi été repéré en avance, le Xiaomi 12T Pro. L’appareil dont nous vous avions offert un premier aperçu en exclusivité il y a quelques jours est apparu sur la Google Play Console avec son Snapdragon 8+ Gen 1 et 12 Go de RAM, ce qui confirme que le lancement est imminent.

