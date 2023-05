Le Xiaomi 12X avec des écouteurs Xiaomi Buds 3 à -35% chez la Fnac

Le Xiaomi 12X est au prix le plus bas en ce moment chez la Fnac : il est disponible à moins de 600€ avec une paire d'écouteurs Xiaomi Buds 3 offerte ! Et ce n'est pas tout, la Fnac vous propose plusieurs autres cadeaux. On vous dit tout ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Rendez-vous sur le site de la Fnac avant le 25 mai prochain (inclus) pour profiter d'une offre exceptionnelle : le smartphone Xiaomi 12X disponible pour seulement 549€ au lieu de 849€, soit avec -35% de réduction. En prime, en achetant le smartphone chez la Fnac, vous profitez d'une paire d'écouteurs sans fil Xiaomi Buds 3 Bluetooth offerte !

Et la Fnac ne s'arrête pas là : pour tout achat de ce pack, l'enseigne vous propose également :

Le renouvellement de la carte Fnac+ à 9,99€ pour un an ;

Jusqu'à 350€ supplémentaires crédités sur votre carte Fnac+ pour toute souscription d'un forfait 130Go ou 200Go Bouygues Telecom ;

4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Deezer Famille.

Un smartphone polyvalent et des écouteurs performants

Avec le Xiaomi 12X 5G, vous profitez d'un smartphone à la pointe de la technologie. Il est compatible avec la 5G et peut donc vous faire profiter de la vitesse incroyable du réseau mobile. Compacte, il offre une prise en main parfaite en toutes circonstances. Sur sa fiche technique, on trouve également une caméra professionnelle polyvalente de 50Mp pour des photos lumineuses dans toutes les situations.

Avec son écran AMOLED de 6,28 pouces AMOLED et la technologie True Color, vous profitez aussi d'une image de haute qualité et d'une fluidité sans pareille grâce notamment à un processeur 5G de flagship. Difficile également de parler du smartphone sans citer sa batterie haute capacité de 5000mAh qui lui permet de tenir plusieurs jours sans problème.

Dans ce pack, vous recevez également une paire de Xiaomi Buds 3 offerte. Ces écouteurs vous offrent un son de haute qualité avec la suppression active du bruit et filtrage de voix par couches. Ils sont légers et stables et peuvent vous accompagner dans toutes vos activités. Ils proposent jusqu'à 32h d'autonomie avec l'étui de charge.