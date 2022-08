Reno 8 Pro : très puissant, excellent en photo, il a tout d’un grand

Officialisés en Chine au début de l’été 2022, les Reno 8 arrivent en France. Oppo annonce la commercialisation prochaine des Reno 8, Reno 8 Pro et Reno 8 Lite, trois modèles milieu de gamme dont certains bénéficieront de technologies directement issues des modèles haut de gamme de 2022, les Find X5 et X5 Pro. Découvrez ici les fiches techniques en attendant l’annonce des prix prévue fin août.

Ce n’est pas une surprise : Oppo annonce l’arrivée en France de nouveaux Reno. Nous avons l’habitude depuis plusieurs années que la marque chinoise profite de la rentrée scolaire pour renouveler son offre milieu de gamme. Et malgré le lancement au printemps du Reno 7, Oppo ne va pas changer ses habitudes. D’ailleurs, ce n’est pas un, mais trois modèles qui vont bientôt arriver en France. En effet, le Reno 8 sera accompagné d’une version Pro et d’une version Lite, afin de répondre aux exigences de tous les budgets.

Les fiches techniques des trois smartphones ne sont pas un secret. En effet, les Reno 8 ont été dévoilés en Chine au début de l’été. Le Reno 8 Lite a été lancé en juin 2022, tandis que ses deux grands frères y ont débarqué en juillet. L’officialisation du lancement en France n’en est pas moins intéressante. Elle permet d’une part de confirmer les composants que nous pourrons y retrouver, des changements pouvant intervenir. Et elle précise également les versions dont nous bénéficierons dans l’Hexagone en termes de stockage et de RAM.

Reno 8 Pro : un Find X5 allégé avec de beaux atours

Entrons donc dans le vif du sujet avec le Reno 8 Pro. Il s’agit d’un téléphone « premium » avec une configuration assez musclée, de bonnes prestations au niveau photo et un design qui rappelle les Find. Verre forgé à chaud au dos pour intégrer le module photo de façon élégante. Gorilla Glass 5 à l’avant. Aluminium sur les tranches. Coque certifiée IP54 contre les éclaboussures et la poussière. Écran AMOLED Full HD+ 120 Hz de 6,7 pouces. La bordure inférieure est extrêmement fine ici.

Sous le capot, SoC MediaTek Dimensity 8100 MAX. La version française sera dotée de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est malheureusement la moins bonne des deux proposées en Chine. Batterie de 4500 mAh compatible charge rapide 80 watts comme sur le Find X5 Pro. 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.3 pour la connectivité sans fil. Double haut-parleur optimisé par Dirac. Triple capteur photo à l’arrière : 50 MP (Sony IMX766) + 8 MP (Sony IMX355) + 2 MP (macro). Et capteur selfie 32 MP (Sony IMX709) à l’avant. Le tout est piloté par le coprocesseur d’image Marisilicon X. Une très bonne nouvelle.

Reno 8 : un smartphone très équilibré

Continuons avec le Reno 8. S’il reprend le design du Reno 8 Pro, il n’en a pas tous les atouts, bien évidemment. La coque n’est plus en verre, mais en polymère. À l’avant, Gorilla Glass 5. Et sur les tranches, un alliage d’aluminium, de polymère et de fibre de verre. Certification IP54. À l’avant, l’écran mesure ici 6,43 pouces. Il est AMOLED, Full HD+ et 90 Hz. Sur la tranche se trouve un haut-parleur mono, mais toujours optimisé par Dirac.

Sous le capot, un SoC MediaTek ici. Il s’agit du Dimensity 1300 que nous avons déjà testé à la rédaction. Il est accompagné de 8 Go de RAM et de 356 Go de stockage, comme dans le Pro. Autre point commun avec le Pro : la batterie. 4500 mAh avec charge rapide 80 watts. Également, le Reno 8 reprend les capteurs photo du Reno 8 Pro, à l’avant comme à l’arrière. C’est une très bonne nouvelle. En revanche, pas de Marisilicon X ici. Il faut bien justifier la différence de prix entre le Reno 8 et le Reno 8 Pro !

Reno 8 Lite : beaucoup de concessions pour réduire les coûts !

Finissons avec le Reno 8 Lite. C’est le plus léger de la bande, mais il conserve quand même sa connectivité 5G, tandis que le reste de la fiche technique reste équilibré. Coque en polymère à l’avant et sur les tranches. Verre minéral Schott à l’avant. Pas de certification IP54. Écran AMOLED 6,43 pouces, Full HD+ et 60 Hz. Processeur Snapdragon 695 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Batterie 4500 mAh, mais charge rapide 33 watts seulement.

Côté photo, nous retrouvons trois capteurs à l’arrière : un modèle 64 MP signé Omnivision comme module principal, un capteur macro 2 MP et un capteur monochrome 2 MP. Autant dire que les possibilités sont réduites. À l’avant, un autre capteur Omnivision de 16 MP pour les selfies. Enfin, côté connectivité, le Reno 8 Lite bénéficie du WiFi 5 (ac) et du Bluetooth 5.1.

Pour finir, sachez que vous ne trouverez pas dans notre article les prix des smartphones, Oppo n’ayant pas confirmé cette information. Sachez cependant que le Reno 7 a été lancé à 329 euros, le Reno 6 à 499 euros et le Reno 6 Pro à 799 euros. Cela vous permet d’avoir une idée de la fourchette de prix qui pourrait être proposée par Oppo avec les Reno 8. N’oubliez pas non plus que la téléphonie connait une inflation cette année pour diverses raisons (notamment la pénurie de composants). Il pourrait y avoir des surprises, bonnes ou mauvaises.