Le Xiaomi 11T à seulement 1€ chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom vous propose le Xiaomi 11T pour 1€ avec le forfait Sensation 120Go. Attention cette offre est à durée limitée. Nous vous expliquons tout ci-dessous.

Profiter du Xiaomi 11t à 1€ chez Bouygues Telecom

Jusqu'au 31 janvier prochain (inclus), vous pouvez vous procurer le Xiaomi 11T 128Go pour seulement 1€ ! Pour profiter de cette offre, vous devez :

Souscrire le forfait Sensation 120Go.

Inscrire le code VF100 lors de votre commande pour profiter de 100€ de remise immédiate.

Renvoyer un coupon de remboursement de 50€ après votre achat (coupon téléchargeable depuis le site de Bouygues Telecom).

Sorti il y a peu, le Xiaomi 11T se situe entre le milieu et le haut de gamme. Les experts félicitent sa dalle OLED de qualité ainsi que sa puce très efficace qui lui permet d'être très bon notamment en gaming. Son module grand-angle de 108Mpx est aussi apprécié. Enfin, on applaudit également sa batterie longue durée de 5000 mAh et sa charge rapide de 67W (une des charges les plus rapides sur le marché aujourd'hui).

Les avantages d'un forfait Bouygues Telecom avec un smartphone

Le forfait Sensation 120Go est à 22,99€/mois pendant 12 mois, puis 42,99€/mois (engagement 24 mois). Il vous permet de profiter :

De 120Go donc 80Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse.

Des appels et SMS illimités en France et depuis Europe, DOM, Andorre et Suisse.

Des appels illimités vers les fixes de 120 destinations.

D'une 2ème carte SIM Internet pour utiliser votre offre sur un autre appareil comme une tablette ou une montre.

En prime, en achetant un smartphone avec votre offre mobile chez Bouygues Telecom, vous bénéficiez également de plusieurs Avantages Smartphones, comme :

Un prix préférentiel sur votre Xiaomi 11T.

Une facilité de paiement sans frais.

Le prêt gratuit d'un smartphone équivalent en cas de perte, vol, casse ou panne de votre mobile.

Une remise de -30% sur la réparation de votre mobile chez WeFix (partenaire Bouygues Telecom).

La reprise de votre smartphone à un prix garanti lors de votre renouvellement.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.