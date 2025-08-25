WiFi 6, WiFi 7 : changez vite ces réglages sur votre box pour booster votre connexion internet

On parle beaucoup du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 7, avec leurs promesses de vitesse record. Mais dans la réalité d’un logement classique, la différence se joue sur autre chose. Voici comment profiter pleinement de votre connexion sans fil.

Les nouvelles générations de Wi-Fi promettent des vitesses toujours plus impressionnantes. Le Wi-Fi 6 peut dépasser les 9 Gb/s, tandis que le Wi-Fi 7 grimpe théoriquement jusqu’à 46 Gb/s. Mais dans un appartement ou une maison, on n’atteint jamais ces chiffres. Ce qui compte vraiment, ce sont les réglages de base de votre routeur, bien plus que la version affichée sur la boîte.

Que vous soyez équipé d’un routeur Wi-Fi 6 ou d’un modèle Wi-Fi 7 flambant neuf, certains réglages font toute la différence. Le premier réflexe est de placer le routeur au centre du logement, en hauteur et loin des obstacles. Ensuite, il faut activer les mises à jour automatiques et donner un nom unique à votre réseau. Cela permet à vos appareils de basculer automatiquement sur la meilleure fréquence disponible, qu’il s’agisse du 2,4 GHz, du 5 GHz ou du 6 GHz.

Ces réglages transforment vraiment votre Wi-Fi à la maison

Avec le Wi-Fi 6, les ajustements sont simples mais efficaces. Activer le beamforming, une fonction qui oriente le signal directement vers vos appareils, permet de stabiliser la connexion, tandis que la sécurité WPA3 protège mieux vos données. Pour de meilleures performances, il est conseillé de choisir une largeur de 20 MHz pour la bande 2,4 GHz, 80 MHz pour la bande 5 GHz et 160 MHz pour la bande 6 GHz si elle est disponible. La plupart des routeurs récents gèrent déjà cela automatiquement, mais vérifier ces paramètres permet d’éviter bien des problèmes.

Le Wi-Fi 7 ajoute une fonction intéressante appelée Multi-Link Operation, qui combine plusieurs bandes pour augmenter le débit. Tous les appareils ne sont pas compatibles, notamment certains équipements domestiques plus anciens. Dans ce cas, la meilleure option consiste à activer le mode « réseau invité » du routeur. Ce second Wi-Fi, souvent limité à une seule fréquence, permet de regrouper ces appareils sans gêner les performances du reste du réseau. Pour les autres utilisateurs, les conseils restent universels : choisir les bons canaux, maintenir le routeur à jour et laisser les réglages automatiques faire leur travail. La clé d’un réseau performant tient surtout à son paramétrage plutôt qu’à la version installée.