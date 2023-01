Le VoWifi devient de plus en plus populaire en France

L'Arcep vient de publier son Observatoire des marchés télécoms du 3e trimestre 2022. Parmi les nombreuses données présentées, on apprend que le VoWifi n'a cessé de gagner en popularité en France.

Le VoWifi est une technologie proposée par les principaux opérateurs français depuis deux ans maintenant. Pour rappel, cette technologie permet aux utilisateurs d'exploiter le réseau WiFi pour passer des appels vocaux ou envoyer des SMS. Un outil très pratique, notamment lorsque vous rencontrez des problèmes avec votre réseau mobile ou si vous résidez dans une zone avec un signal faible.

Par ailleurs, le VoWifi offre une meilleure qualité d'appel, à la fois sur le temps de connexion comme sur la qualité sonore. Dans l'Hexagone, Free Mobile a été le dernier opérateur à proposer la VoWifi à ses abonnés en février 2022. Et depuis le mois de décembre, cette fonctionnalité est enfin accessible aux clients Free qui possèdent un iPhone. Mieux vaut tard que jamais comme on dit.

De fait, la technologie a eu le temps de se démocratiser petit à petit. Et justement, l'Arcep vient de publier son observatoire des marchés télécoms au 3e trimestre 2022. L'occasion d'avoir une vue d'ensemble du secteur en France, que ce soit sur le nombre d'abonnements en fibre optique, d'utilisateurs actifs sur les réseaux 5G ou ce qui nous intéresse ici, les habitudes de consommation des utilisateurs de services mobiles.

A lire également : Free – le Nothing Phone 1 est désormais compatible VoWiFi et VoLTE

La VoWifi se démocratise en France trimestre après trimestre

Ainsi, l'institution nous révèle que la VoWifi n'a cessé de gagner en popularité en France. Un phénomène qui s'est confirmé au 3e trimestre 2022 puisque sur 47,7 milliards de minutes émises depuis les terminaux mobiles, 4,5 % l'ont été en WiFi. Cela représente une progression impressionnante de 24% en un an seulement.

Si la VoWifi est de plus en plus adoptée par les utilisateurs, l'Arcep précise toutefois que le trafic mensuel moyen des abonnés a diminué à nouveau depuis le second trimestre 2021. Plus précisément, on retrouve progressivement les niveaux observés avant la crise sanitaire. “Il atteint 3h23 par abonné ce trimestre, s'éloignant ainsi du niveau le plus haut jamais enregistré (4h27 au deuxième trimestre 2020)”, déclare l'agence.

Concernant les autres usages sur le réseau mobile, les tendances observées précédemment ce poursuivent avec une hausse de la consommation des données mobiles et un recul du nombre de SMS. Concrètement, la consommation de data a atteint les 2,6 exaoctets sur la fin d'année 2022, soit une augmentation record de 28% en un an. Quant au nombre de SMS envoyés par abonné, il a diminué de 9 % sur le trimestre (la consommation moyenne est de 116 SMS par mois).