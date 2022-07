Free : le Nothing Phone 1 est désormais compatible VoWiFi et VoLTE

Free vient de mettre à jour son tableau des smartphones compatibles avec ses technologies VoWiFi et VoLTE. Parmi les nouveaux heureux élus, on retrouve notamment le Nothing Phone (1) fraîchement sorti. Ces derniers pourront ainsi utiliser les réseaux 4G ainsi que WiFi lors de leurs appels lorsque le signal laisse à désirer.

Free tient visiblement sa promesse de proposer la VoLTE sur tous les smartphones sortis en 2022. À peine lancé, le Nothing Phone (1) vient en effet d’intégrer la liste des appareils compatibles avec la technologie de communication. En outre, le téléphone peut également utiliser la VoWiFi pour passer ses appels. Ce n’est d’ailleurs pas le seul, puisque l’opérateur met régulièrement à jour sa liste de smartphones compatibles avec les deux fonctionnalités.

En effet, la semaine dernière, c’étaient plusieurs modèles de OnePlus qui rejoignaient la liste. Si votre smartphone n’est toujours pas compatible, on vous conseille donc de jeter de temps à temps un œil au tableau fourni par l’opérateur, que vous pouvez retrouver à la fin de cet article. Par ailleurs, le Galaxy Z Fold 3 5G de Samsung rejoint enfin cette fameuse liste.

Free ajoute plusieurs smartphones compatibles à la VoLTE et la VoWiFi

Rappelons que la VoLTE est la VoWiFi sont deux technologies qui permettent de passer ces appels sur, respectivement, les réseaux 4G/5G et WiFi sur lesquels le smartphone est connecté. Dans certaines situation où le signal laisse à désirer, cela permet notamment à l’utilisateur de bénéficier d’une meilleure qualité d’appel. Pour les clients Free, en l’occurrence, ce service est réservé aux abonnés au forfait 210 Go.

Notez que la VolTE est activée par défaut sur tous les smartphones Android, ce qui n’est par contre pas le cas de la VoWiFi. Pour rappel, voici comment activer la fonctionnalité sur votre smartphone :

Rendez-vous dans votre application Téléphone

Ouvrez le menu déroulant en haut à droite de votre écran

en haut à droite de votre écran Cliquez sur Paramètres

Activez l’option Appels WiFi puis cliquez sur Activer

Pensez également à bien mettre à jour votre version d’Android pour être certains de pouvoir utiliser ces services sans problème.

